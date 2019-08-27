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yudjin
Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
Газета Рудненский рабочий уже побывала в этом доме малютке. Пишут и показывают, что всё достаточно чисто, мило и по-домашнему уютно. А депутаты нуротана недослышав подняли хай вай.
27.08.19 16:40
Гога
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
pro100tak - Прочитал про батыров - не хило жизнь прожили - 80,73,75,98,78,74,80,75,90,97,83,103,87 - это их возраст!!!
27.08.19 15:52
Сталкер
Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
Ужас ужас ужас. Да что же такое, есть в этом государстве хоть одна сфера, где хоть что-то работает и нет подобного бардака.
27.08.19 15:31
abaika95
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
А тут гляжу все не унимается спор любителей истории по средствам чтения википедии и просмотров рен тв) странно как модеры это все пропускают тема ветки то вообще про стеллу на СХИ !)
27.08.19 15:25
abaika95
Дело из-за штрафов за возврат железнодорожных билетов возбудили в отношении "Пассажирских перевозок"
Тоже здравая идея, что за день то седня такой) продуктивный) еще полную сумму билета на рейсовый автобус возвращали бы если опоздал) а то както некрасиво получается,лишнию минутку автобус не стоит)...
27.08.19 15:22
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Где будут отключать электроэнергию сегодня и завтра в Костанае

27 августа 2019, 10:43 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети с 27-го по 28 августа 2019  года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов опубликовала пресс-служба акима областного центра.

Иллюстративное фото ng.kz

КТП-705 (ремонтные работы на подстанции)

27 августа с 09:30 до 17:30

П. Геофизик

Частный    сектор: ул.К. Маркса 2-60, ул. Парковая 1-25, ул. Гоголя 3-24, ул. Целинная 1-22.

ТП-622 (ремонтные работы на подстанции)

28 августа с 10:00 до 17:00

ТД «Азия»  9 мкр. дом 6, магазин № 15 9 мкр. дом 1.

Спальный сектор:  9 мкр. дом 1,1 б, 1в, 6,7,8,9,10.

Светофор: ул. В. Интернационалистов – ул. Арыстанбекова, ул. В. Интернационалистов – остановочный павильон.

КТП-21 (ремонтные работы на подстанции)

28 августа с 14:00 до 16:00

Детский сад « Саби» по ул. Гагарина 102,  оружейная палата по ул. Гагарина  115, магазины : «У Кузьмича», «Айым», «Юг», «Алина», «Фрукты».

Частный сектор: ул. Баймагамбетова 190-279, ул. Байтурсынова 143-176, 149/1-149/13, ул. Пролетарская 112-136, ул. Козыбаева 172-208, ул. Гагарина 109-123, 
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов предложил создать сайт для народного контроля над ценами на продукты, на который граждане смогут отправлять фотографии с ценниками. Примете ли вы участие в этом общественном мониторинге?
Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры
Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм
 
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