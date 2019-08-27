Где будут отключать электроэнергию сегодня и завтра в Костанае
План работ Костанайской горэлектросети с 27-го по 28 августа 2019 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов опубликовала пресс-служба акима областного центра.
Иллюстративное фото ng.kz
КТП-705 (ремонтные работы на подстанции)
27 августа с 09:30 до 17:30
П. Геофизик
Частный сектор: ул.К. Маркса 2-60, ул. Парковая 1-25, ул. Гоголя 3-24, ул. Целинная 1-22.
ТП-622 (ремонтные работы на подстанции)
28 августа с 10:00 до 17:00
ТД «Азия» 9 мкр. дом 6, магазин № 15 9 мкр. дом 1.
Спальный сектор: 9 мкр. дом 1,1 б, 1в, 6,7,8,9,10.
Светофор: ул. В. Интернационалистов – ул. Арыстанбекова, ул. В. Интернационалистов – остановочный павильон.
КТП-21 (ремонтные работы на подстанции)
28 августа с 14:00 до 16:00
Детский сад « Саби» по ул. Гагарина 102, оружейная палата по ул. Гагарина 115, магазины : «У Кузьмича», «Айым», «Юг», «Алина», «Фрукты».
Частный сектор: ул. Баймагамбетова 190-279, ул. Байтурсынова 143-176, 149/1-149/13, ул. Пролетарская 112-136, ул. Козыбаева 172-208, ул. Гагарина 109-123,
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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