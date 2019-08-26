Дожди, местами сильные, пройдут по всей Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, ближайшие два дня наконец-то кучевые облака расщедрятся на дожди. Во вторник, 27 августа, дожди пройдут местами. А вот в среду ожидаются сильные дожди по всей области. Они будут сопровождаться грозами, шквалом и градом.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- Во вторник ночью ожидается температура воздуха от 5 до 10, местами 13 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем будет достаточно жарко - 22-27, местами 30 °С. Следующая ночь, на среду, будет чуть теплее, прогнозируем 8-13, местами 16 градусов. А вот дневные температуры 28 августа будут несколько ниже, чем во вторник - 18-23, местами 26 градусов.
Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-восточный. Скорость его составит 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
Источник:
Пользователей: 1
Всего: 172
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Мамин потребовал устранить дискриминацию казахстанских рабочих
Я понимаю так : если компания не казахстанская, то иностранцами там являются граждане РК. Соответственно им и платят меньше.
Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал Сапарбаев
abaika95: Ну кто ж знал что государство спишит кредиты до 300 000. Практически можно было каждому колхознику взять на халяву по корове. Причём официально они прошли бы по всем пунктам. А так...
Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался порезать себя канцелярским ножом после выдачи санкции на арест
Цитата- великий поэт современности Неплохо.. Но у другого поэта современности Хаски "пожирней" мне кажется вышло) Отрывок: Человек в интернете сказал Человек в интернете сказал ...
"Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур Платонов об ужесточении наказания за клевету и протестных акциях в Казахстане
Все ровно Георгий вы молодец!) иной для удобства мог перефразировать вопрос журналиста или вообще опустить именно данную "неудобную " тему а вы оставили "надеюсь" все как есть)...
Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал Сапарбаев
Цитата- Как будто у нас люди не работают Ну я думал тут разговор и вся история про тех кто НЕработает) к ним ведется обращение про злаполучных коров) Цитата- Безработным дали микрокредиты. Купи...