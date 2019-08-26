Форум
КГСПС
Мамин потребовал устранить дискриминацию казахстанских рабочих
Я понимаю так : если компания не казахстанская, то иностранцами там являются граждане РК. Соответственно им и платят меньше.
26.08.19 17:35
Vital
Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал Сапарбаев
abaika95: Ну кто ж знал что государство спишит кредиты до 300 000. Практически можно было каждому колхознику взять на халяву по корове. Причём официально они прошли бы по всем пунктам. А так...
26.08.19 17:25
abaika95
Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался порезать себя канцелярским ножом после выдачи санкции на арест
Цитата- великий поэт современности Неплохо.. Но у другого поэта современности Хаски "пожирней" мне кажется вышло) Отрывок: Человек в интернете сказал Человек в интернете сказал ...
26.08.19 17:17
abaika95
"Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур Платонов об ужесточении наказания за клевету и протестных акциях в Казахстане
Все ровно Георгий вы молодец!) иной для удобства мог перефразировать вопрос журналиста или вообще опустить именно данную "неудобную " тему а вы оставили "надеюсь" все как есть)...
26.08.19 17:00
abaika95
Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал Сапарбаев
Цитата- Как будто у нас люди не работают Ну я думал тут разговор и вся история про тех кто НЕработает) к ним ведется обращение про злаполучных коров) Цитата- Безработным дали микрокредиты. Купи...
26.08.19 16:56
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Дожди, местами сильные, пройдут по всей Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

26 августа 2019, 16:57 |  Общество

По прогнозам синоптиков, ближайшие два дня наконец-то кучевые облака расщедрятся на дожди. Во вторник, 27 августа, дожди пройдут местами. А вот в среду ожидаются сильные дожди по всей области. Они будут сопровождаться грозами, шквалом и градом.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник ночью ожидается температура воздуха от 5 до 10, местами 13 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем будет достаточно жарко - 22-27, местами 30 °С. Следующая ночь, на среду, будет чуть теплее, прогнозируем 8-13, местами 16 градусов. А вот дневные температуры 28 августа будут несколько ниже, чем во вторник - 18-23, местами 26 градусов.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-восточный. Скорость его составит 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
26.08.19 16:51 32 500 пачек сигарет «Fast» без учетно-контрольной марки обнаружили в Костанае
26.08.19 15:19 Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал Сапарбаев
26.08.19 14:21 "Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур Платонов об ужесточении наказания за клевету и протестных акциях в Казахстане
26.08.19 13:33 Новые правила для обменников могут вызвать рост ограблений - эксперт
26.08.19 12:47 Медленнее всех с жалобами и обращениями граждан работают чиновники Костаная
26.08.19 11:54 Крупную аварию на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова прокомментировали в ДП Костанайской области
26.08.19 10:09 Нигматулин созвал совместное заседание палат Парламента
26.08.19 09:11 Ученые назвали способы снизить вред от смартфонов
25.08.19 22:04 "Тобол" остался лидером Премьер-лиги благодаря проигрышу "Кайрата"
25.08.19 14:01 Николай ВОРОНИН: Продолжение следует

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов предложил создать сайт для народного контроля над ценами на продукты, на который граждане смогут отправлять фотографии с ценниками. Примете ли вы участие в этом общественном мониторинге?
Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры
Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм
 
Сейчас на сайте
Гостей: 171
Пользователей: 1
Всего: 172

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх