Дожди, местами сильные, пройдут по всей Костанайской области

По прогнозам синоптиков, ближайшие два дня наконец-то кучевые облака расщедрятся на дожди. Во вторник, 27 августа, дожди пройдут местами. А вот в среду ожидаются сильные дожди по всей области. Они будут сопровождаться грозами, шквалом и градом.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник ночью ожидается температура воздуха от 5 до 10, местами 13 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем будет достаточно жарко - 22-27, местами 30 °С. Следующая ночь, на среду, будет чуть теплее, прогнозируем 8-13, местами 16 градусов. А вот дневные температуры 28 августа будут несколько ниже, чем во вторник - 18-23, местами 26 градусов.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-восточный. Скорость его составит 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с.