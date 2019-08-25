"Тобол" остался лидером Премьер-лиги благодаря проигрышу "Кайрата"

Алматинский "Кайрат" проиграл кокшетаускому "Окжетпесу" в матче 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги и прервал пятиматчевую победную серию в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Кайрат"©

Встреча состоялась в Алматы и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу подопечным экс-главного тренера "Кайрата" Андрея Карповича принес гол, забитый на шестой минуте в исполнении Дарко Зорича.

С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Ранее в матчах 24-го тура "Тобол" победил "Атырау" со счетом 2:0, "Ордабасы" вырвал победу у "Шахтера" - 3:2, а "Астана" разгромила "Тараз" - 5:0.