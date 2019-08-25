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"Тобол" остался лидером Премьер-лиги благодаря проигрышу "Кайрата"
Vesti.kz
25 августа 2019, 22:04 | Спорт
Алматинский "Кайрат" проиграл кокшетаускому "Окжетпесу" в матче 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги и прервал пятиматчевую победную серию в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Кайрат"©
Встреча состоялась в Алматы и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу подопечным экс-главного тренера "Кайрата" Андрея Карповича принес гол, забитый на шестой минуте в исполнении Дарко Зорича.
С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
Ранее в матчах 24-го тура "Тобол" победил "Атырау" со счетом 2:0, "Ордабасы" вырвал победу у "Шахтера" - 3:2, а "Астана" разгромила "Тараз" - 5:0.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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