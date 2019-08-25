"Показали хороший, качественный футбол" - тренер "Тобола" о матче с "Атырау"
Георгий ГОВОРОВ
Матч 24-го тура чемпионата РК среди команд Премьер-лиги, в котором "Тобол" принимал в Костанае "Атырау", завершился убедительной победой хозяев поля - 2:0.
Первый гол после розыгрыша углового забивает Султан Абилгазы
Султан Абилгазы отмечает забитый им гол в ворота "Атырау"
Максим Федин в атаке
Второй гол забил Дмитрий Мирошниченко
Голы забили защитники жёлто-зелёных - Султан Абилгазы и Дмитрий Мирошниченко.
На пресс-конференции главный тренер ФК "Атырау" Олег ДУЛУБ и и. о. главного тренера "Тобола" Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ прокомментировали игру.
- На протяжении последних трёх недель мы встречались дважды, - отметил Дулуб. - Очень расстроены результатом, потому что и в первой игре, и сейчас, думаю, мы, минимум, наиграли на ничью.
- Какие ошибки допустила команда? - спросил корреспондент "НГ".
- Самое простое и элементарное - не разобрались с игроком на центральном положении, хотя он был изучен. Чисто индивидуальные ошибки конкретных исполнителей.
- Поздравляю всех болельщиков с победой, - с улыбкой, но сдержанно сказал Жумаскалиев. - В принципе, игра, особенно второй тайм, прошла на хорошем уровне. Ребята - молодцы. Показали хороший, качественный футбол.
- Где сейчас Ники Квеквескири, почему его не было сегодня на поле? - спросил корреспондент "НГ".
- У Ники травма, он сейчас уехал на реабилитацию, думаю, скоро он вернётся и продолжит помогать команде, - объяснил тренер "Тобола".
- В конце игры было много замен. На поле вышел воспитанник "Тобола" Артём Шерстов. Как вы оцениваете его игру и что он успел показать за минуту?
- Артём - очень перспективный игрок, потенциал у него большой. Он играет за молодёжную команду и участвовал в основном составе. Приносил пользу, приносил победу. Отметился голом в чемпионате. Я думаю, что у него всё впереди. Мы приложим все усилия, чтобы помочь ему дальше развиваться.
- Продолжаю тему молодых игроков - как вы оцениваете шансы подрастающего поколения и возможен ли переход кого-либо из дублирующего состава в основной?
- Есть ребята перспективные. Мы за всеми наблюдаем. Будем постепенно выпускать молодых игроков в этом году. Даст бог, в следующем тоже. Но им нужно усерднее работать над собой, чтобы попасть в основу.
- Будете больше смотреть на наших игроков или будете искать со стороны?
- Безусловно, нам нужны наши игроки молодые. В этом году, в своём чемпионате, они показывают очень хороший футбол, идут вверху таблицы. Нельзя на это не обратить внимание.
- Есть такая категория - играющие тренеры. Вы примеряли на себя такой статус?
- Это нереально. От этого будем отталкиваться. Я уже завершил свою карьеру.
- Вы в прошлом году играли неплохо.
- Это уже прошлое. Сейчас мы двигаемся вперёд, смотрим в будущее.
- Какие ошибки сегодня допустили игроки "Тобола"?
- Через пару дней проанализируем игру с "Атырау" и будем готовиться к будущим матчам.
- Какие выводы или решения вы сделали после поражения в домашнем матче с "Кайсаром"?
- Внесли кое-какие коррективы, какие - не скажу, но отмечу, что ребята восприняли их нормально.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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