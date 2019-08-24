Опубликован список обладателей грантов в магистратуру - 2019
Tengrinews.kz
Опубликован список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру, передает Tengrinews.kz.
Фото: kosta.kz
Как отметил директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов, в этом году был присвоен 9701 грант. Оставшиеся после первого круга гранты были повторно распределены по востребованным специальностям. 3108 грантов будут возвращены в бюджет.
"Гранты распределяет компьютер, "не понимая важность этого процесса". Поэтому каждая ведомость перепроверялась вручную, а это более 12 000 записей. Ведь права претендентов мы ставим во главу угла работы нашего Центра. Мы последовали рекомендациям наших уважаемых экспертов, в том числе Мурата Абенова, и решили не бежать за количеством грантов, а думать об их качестве. Ну не нужны стране юристы и управленцы в таком количестве. Отдельные благодарности и почтение моим коллегам под руководством Наужана Дидарбекова и Роллана Серикова, которые дни и ночи проводили на работе, чтобы успеть к пятнице провести заседание конкурсной комиссии и как можно быстрей сообщить ребятам важную новость и дать время на сборы и переезд", - написал глава Центра.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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