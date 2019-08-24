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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Не - понял. Какая то подозрительная тишинаю На сайте... :-o
24.08.19 20:09
abaika95
Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
Хорошая статья, информативная) и в выходные надо же ленту новостей чем то забивать)
24.08.19 14:31
olegggon
Нужен светофор на перекрестке Лермонтова и Каирбекова в Костанае
С улицей Каирбекова непонятно. Вроде проект реконструкции рассчитан на 2 года, до теплиц должны сделать. В этом году сделали наверное 10%. Хотят в следующем 90% сделать? Что за планировщики такие?
24.08.19 13:42
Гога
Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
Вот к чему эта статья ?? Писать не о чем больше ? Что , нет совсем ничего интересного в городе , области , стране ?? Оставьте такие статьи тем , к кому они обращены(обратились к гражданам в...
24.08.19 13:25
Гога
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Второй тайм закончился с явным преимуществом первого со счётом 11-4 ! :lol: :lol: Надеюсь это окончательный счёт . Общий итог 25-12 !! P.S - Заняться более нечем - суббота - отдохните - природа...
24.08.19 13:07
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Опубликован список обладателей грантов в магистратуру - 2019

Tengrinews.kz

24 августа 2019, 18:03 |  Государство

Опубликован список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру, передает Tengrinews.kz.

 

Фото: kosta.kz

Как отметил директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов, в этом году был присвоен 9701 грант. Оставшиеся после первого круга гранты были повторно распределены по востребованным специальностям. 3108 грантов будут возвращены в бюджет.

Список грантов - 2019 

"Гранты распределяет компьютер, "не понимая важность этого процесса". Поэтому каждая ведомость перепроверялась вручную, а это более 12 000 записей. Ведь права претендентов мы ставим во главу угла работы нашего Центра. Мы последовали рекомендациям наших уважаемых экспертов, в том числе Мурата Абенова, и решили не бежать за количеством грантов, а думать об их качестве. Ну не нужны стране юристы и управленцы в таком количестве. Отдельные благодарности и почтение моим коллегам под руководством Наужана Дидарбекова и Роллана Серикова, которые дни и ночи проводили на работе, чтобы успеть к пятнице провести заседание конкурсной комиссии и как можно быстрей сообщить ребятам важную новость и дать время на сборы и переезд", - написал глава Центра.
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Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм
 
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