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таноми52
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
maxsaf: Таноми52 с портняцкими ножницами Vit единственный форумчанин, с которым я на "ты". Это о чём-нибудь говорит? И, пока, единственный, кто проявил на форуме джентльменское...
24.08.19 09:46
maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Vital: А мне не повезло в студенчестве Таноми52 с портняцкими ножницами уже выехала к тебе ))
24.08.19 09:33
таноми52
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Vital: Вот такие бывают люди нехорошие. Таноми. Выражение "мир не без добрых людей" вообще предполагает, что хороших мало. Тем более нужна узда для них.
24.08.19 09:29
Vital
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
maxsaf: А мне не повезло в студенчестве. Не хотел писать, так и быть. Постораюсь в двух словах. Нас три друга ехали домой на автобусе, шумели, шутили. Познакомились с девчонкой. У товарища кв...
24.08.19 08:59
maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Обликоморале: И я рад, что ты хим. кастрацию признал лечением. Нет, это не одно и то же.
24.08.19 08:36
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74 млн тенге - такую сумму налоговики могут списать костанайцам в ходе амнистии

Галина КАТКОВА

24 августа 2019, 07:10 |  Государство

Амнистия началась 15 августа, предназначена для физических лиц, которые накопили долги перед органами госдоходов. При условии погашения основного долга им автоматически списывается пеня.

Иллюстративное фото 7news.kz

- Никаких заявлений для этого писать не надо. Главное условие для амнистии - оплата основного долга, сумму которого можно узнать на сайте электронного правительства при наличии ЭЦП. Если ее нет, можно выяснить это по ИИН налогоплательщика на сайте Комитета госдоходов, там есть электронный сервис «Сведения об отсутствии/наличии налоговой задолженности», - пояснила «НГ» руководитель отдела управления государственных доходов по Костанаю Аягоз БАЙГОНОВА.

После уплаты долга налогоплательщикам специально никуда обращаться не нужно. Сотрудники управления госдоходов ежедневно мониторят состояние лицевых счетов должников и после погашения обязательств в течение 3-х рабочих дней списывают пеню.

Списание производится по всем налоговым долгам, которые имелись у физического лица на 1 января 2019 года. В основном это налоги на собственность граждан: имущественный, земельный, транспортный, за аренду земельных участков, обязательства по подоходному налогу, которые образуются при реализации имущества.

По данным управления, недоимка по трем первым налогам у костанайцев составляет 135, 6 млн тенге, долги имеют 31 280 человек. Сумма пеней, начисленных на основной долг, - 74 млн тенге. Уже списано более 12 млн тенге.
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