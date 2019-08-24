74 млн тенге - такую сумму налоговики могут списать костанайцам в ходе амнистии

Амнистия началась 15 августа, предназначена для физических лиц, которые накопили долги перед органами госдоходов. При условии погашения основного долга им автоматически списывается пеня.

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- Никаких заявлений для этого писать не надо. Главное условие для амнистии - оплата основного долга, сумму которого можно узнать на сайте электронного правительства при наличии ЭЦП. Если ее нет, можно выяснить это по ИИН налогоплательщика на сайте Комитета госдоходов, там есть электронный сервис «Сведения об отсутствии/наличии налоговой задолженности», - пояснила «НГ» руководитель отдела управления государственных доходов по Костанаю Аягоз БАЙГОНОВА.

После уплаты долга налогоплательщикам специально никуда обращаться не нужно. Сотрудники управления госдоходов ежедневно мониторят состояние лицевых счетов должников и после погашения обязательств в течение 3-х рабочих дней списывают пеню.

Списание производится по всем налоговым долгам, которые имелись у физического лица на 1 января 2019 года. В основном это налоги на собственность граждан: имущественный, земельный, транспортный, за аренду земельных участков, обязательства по подоходному налогу, которые образуются при реализации имущества.

По данным управления, недоимка по трем первым налогам у костанайцев составляет 135, 6 млн тенге, долги имеют 31 280 человек. Сумма пеней, начисленных на основной долг, - 74 млн тенге. Уже списано более 12 млн тенге.