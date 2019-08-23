Предстоящие выходные ожидаются жаркими, возможен град - о погоде в Костанайской области
Галина КАТКОВА
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дневные температуры могут достигать 33-36 градусов тепла. В понедельник жара пойдет на спад.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
В субботу, 24 августа, по области пройдут небольшие дожди с грозами, утром возможны туманы, температура ночью - от 10-15 до 18 градусов, днем — 25-30, местами 33 градуса тепла. Ветер западных направлений, 9-14 м/сек.
- В Костанае в этот день ожидается погода без осадков, ночью 11-13 градусов, днем - 26-28, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - В воскресенье, 25 августа, по области местами возможен град, ветер северо-западный с поворотом на северный и с усилением: от 9-14 м/сек до 15-20 м/сек. Температура ночью - 7-12 градусов тепла, днем - 28-33, местами 36 градусов.
В Костанае в этот день града не ожидается, вообще воскресный день прогнозируют без осадков, температура днем будет достигать 30 градусов.
Понедельник, 26 августа, прогнозируют уже прохладнее. Ночью - 10-15 градусов, местами 18 тепла, днем - 20-25, местами 17 градусов. В Костанае начало недели ожидается с грозовыми дождями, ночные температуры не превысят 10 градусов, днем будет 23-25 градусов тепла.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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