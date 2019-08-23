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Сталкер
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
abaika95: юридически там не все гладко подточено Конечно! Именно об этом я. Завтра они на всё шпарить постановления начнут, что по их личному мнению не так? Ведь по такой логике получается,...
23.08.19 18:06
Сталкер
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Вот такая мысль. А завтра какая-нибудь другая тройка судей, опять же, отменяя обвинительный приговор и направляя дело на доследование, начнёт настольгировать по былым временам и возжелает...
23.08.19 18:01
abaika95
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Цитата- . А не постановления именно по этому делу. Честно, хочу понять - но никак не могу... А вы в плане того что юридически там не все гладко подточено) ну тут да согласен, лишку хватили)
23.08.19 17:34
Сталкер
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
"Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда" название статьи. Вот и предложили бы, как положено, в форме предложения. А не...
23.08.19 17:29
Сталкер
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
abaika95: популизм" то почему бы и нет) через "популизм" много чего хорошего делается иногда) Я не против популизма порой как такового. Но частное постановление суда по...
23.08.19 17:26
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Предстоящие выходные ожидаются жаркими, возможен град - о погоде в Костанайской области

Галина КАТКОВА

23 августа 2019, 16:02 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дневные температуры могут достигать 33-36 градусов тепла. В понедельник жара пойдет на спад.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В субботу, 24 августа, по области пройдут небольшие дожди с грозами, утром возможны туманы, температура ночью - от 10-15 до 18 градусов, днем — 25-30, местами 33 градуса тепла. Ветер западных направлений, 9-14 м/сек.

- В Костанае в этот день ожидается погода без осадков, ночью 11-13 градусов, днем - 26-28, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - В воскресенье, 25 августа, по области местами возможен град, ветер северо-западный с поворотом на северный и с усилением: от 9-14 м/сек до 15-20 м/сек. Температура ночью - 7-12 градусов тепла, днем - 28-33, местами 36 градусов.

В Костанае в этот день града не ожидается, вообще воскресный день прогнозируют без осадков, температура днем будет достигать 30 градусов.

Понедельник, 26 августа, прогнозируют уже прохладнее. Ночью - 10-15 градусов, местами 18 тепла, днем - 20-25, местами 17 градусов. В Костанае начало недели ожидается с грозовыми дождями, ночные температуры не превысят 10 градусов, днем будет 23-25 градусов тепла.
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Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры
Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм
 
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