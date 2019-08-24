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таноми52
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maxsaf: Таноми52 с портняцкими ножницами Vit единственный форумчанин, с которым я на "ты". Это о чём-нибудь говорит? И, пока, единственный, кто проявил на форуме джентльменское...
24.08.19 09:46
maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Vital: А мне не повезло в студенчестве Таноми52 с портняцкими ножницами уже выехала к тебе ))
24.08.19 09:33
таноми52
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Vital: Вот такие бывают люди нехорошие. Таноми. Выражение "мир не без добрых людей" вообще предполагает, что хороших мало. Тем более нужна узда для них.
24.08.19 09:29
Vital
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
maxsaf: А мне не повезло в студенчестве. Не хотел писать, так и быть. Постораюсь в двух словах. Нас три друга ехали домой на автобусе, шумели, шутили. Познакомились с девчонкой. У товарища кв...
24.08.19 08:59
maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Обликоморале: И я рад, что ты хим. кастрацию признал лечением. Нет, это не одно и то же.
24.08.19 08:36
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Электронный учебник: что это такое и как с ним работать?

informburo.kz

24 августа 2019, 09:13 |  Государство

Электронные учебники избавят школьников от тяжёлых рюкзаков. Однако это не главное их преимущество. Они позволяют получать больше знаний, прослушивать материал неограниченное количество раз и сразу же узнавать число правильных ответов на задания.

Портал informburo.kz предлагает разобраться, что представляют собой электронные учебники и какие издательства в Казахстане занимаются их разработкой.

Фото Тengrinews.kz

№1. Что такое электронный учебник?

Электронный учебник – это электронный учебный курс, в котором информация по дисциплине представлена в виде текста, рисунков, видео, аудио, анимации и других графических средств.

Развитая система связей и поиска позволяет мгновенно переходить от одного раздела или фрагмента учебника к другому. Узнать, насколько хорошо усвоен материал, можно сразу же, выполнив интерактивные задания. Электронный учебник может иметь online- и offline-версию. Он может быть записан на CD-диск или другой носитель либо размещён на сайте в интернете.

№2. Это то же самое, что и бумажный учебник?

Нет. Первые учебники в электронном формате действительно лишь дублировали бумажные. Сейчас в интернете размещено много таких оцифрованных учебников в формате PDF, DOC, EPUB, FB2. Встречаются учебники в виде презентаций в Power Point. Все это можно назвать лишь электронной версией учебника.

Чтобы сделать электронный учебник, недостаточно просто перевести его содержимое в электронный вид. Его надо дополнять интерактивными компонентами: роликами, иллюстрациями, играми.

№3. Чем качественно электронный учебник отличается от бумажного?

В отличие от бумажных изданий цифровые учебники не статичны, а динамичны и содержат мультимедийное наполнение, отмечает заместитель директора по производству издательства "Келешек-2030" Ольга Лосенко.

"Их функционал также намного шире и разнообразнее, чем у статичных форм изданий. Учебники доступны как на казахском, так и на русском языке. Причём при необходимости этот доступ можно обеспечить в пределах одного цифрового издания. Кроме того, цифровые учебники решают проблему тяжёлых школьных рюкзаков: детям больше не нужно носить учебники в школу и домой", – говорит Ольга Лосенко.

№4. Школы каких стран уже перешли на электронные учебники?

Ещё ни одна страна мира полностью не отказалась от бумажной версии учебников. Но есть страны, где опыт введения электронных учебников в школах успешен. Среди них – Испания, Венгрия, Бразилия, Сингапур, Финляндия и Эстония.

Попытки массового внедрения электронных учебников были в Южной Корее, России и других странах. К примеру, в 2011 году АО "Роснано" представило электронную книгу Plastic Logic 100 в качестве перспективного электронного учебника для российских школ. Однако проект не имел успеха.

№5. Кто занимается выпуском электронных учебников в Казахстане?

Заместитель директора Республиканского научно-практического центра "Учебник" Саят Омаров сообщил, что на экспертизу свои электронные учебные издания за последние два года им представляли следующие издательства:

  • "Келешек-2030";
  • "Алматыкiтап баспасы";
  • Образовательный портал Bilim Media Group;
  • Национальный научно-практический образовательный центр "Бөбек";
  • УО "Центр педагогических технологий информатизации образования";
  • АО "Национальный центр информатизации";
  • ТОО "Новые образовательные технологии".

Есть и другие разработчики, продукция которых пока не проходила официальную процедуру экспертизы.

№6. Какую экспертизу проходят электронные учебники?

Электронные учебники, как и бумажные, проходят 8-ступенчатую экспертизу в центре "Учебник". Учебные издания и пакет сопроводительных документов поступают туда через Госкорпорацию "Правительство для граждан". Экспертиза занимает 60 календарных дней. В заключении эксперты пишут один из выводов:

  • "рекомендуется к использованию в организациях образования";
  • "требует доработки";
  • "не рекомендуется к использованию в организациях образования".

На доработку учебника у авторов есть 30 дней с момента получения заключения, затем они снова должны подать учебник на экспертизу и ждать новых результатов. Повторно на доработку учебник не отправляется.

№7. Каким требованиям отвечает хороший электронный учебник?

Подготовка качественного электронного учебника – сложный процесс, требующий участия ряда специалистов: редакторов, дизайнеров, верстальщиков, программистов. Разработчики следят за качеством учебника и его эргономичностью. В числе требований к электронному учебнику:

  • гипертекстовое изложение материала;
  • простая навигация;
  • наличие иллюстраций;
  • тестовые или другие контролирующие задания к каждой теме;
  • различные уровни сложности материала и упражнений.

Содержание должно полностью соответствовать типовой программе.

№8. В чём преимущества электронных учебников?

В ближайшем будущем электронные учебники станут неотъемлемой частью обучения благодаря своим преимуществам. Они позволяют задействовать в процессе учёбы разные каналы восприятия информации.

Если ребёнок лучше воспринимает информацию на слух, он может её прослушать, а если визуально, то просмотреть видеофрагменты и анимацию. Среди других достоинств электронных учебников эксперты отмечают:

  • доступность в любое время и с любого устройства;
  • возможность поиска информации;
  • интерактивность;
  • объективность при выставлении баллов;
  • различные уровни сложности заданий;
  • условия для опережающего чтения;
  • возможность повторить пройденный материал.

№9. В каких школах Казахстана уже применяются электронные учебники?

В 2018-2019 учебном году в Казахстане прошёл пилотный проект по введению электронных учебников издательства "Алматыкiтап баспасы". По словам вице-президента компании по издательской деятельности Рано Ануар, в проекте приняли участие 350 педагогов и тысяча учеников 3, 6 и 8 классов.

Электронные учебники издательства "Келешек-2030" тоже доступны для общеобразовательных школ, отмечает Ольга Лосенко.

"Первая – внутренняя – экспертиза и апробация цифровых учебников с привлечением опытных педагогов, творческих групп специалистов-предметников, городских методических объединений учителей проводится методическим советом издательства ещё на этапе разработки цифровых изданий. Это тщательная проверка на соответствие типовым учебным программам, дидактическим, методическим, психологическим, эстетическим, гигиеническим требованиям", – поясняет Ольга Лосенко.

№10. Будут ли электронные учебники бесплатными?

Информация о том, будут ли учебники в бесплатном доступе или за них по примеру зарубежных стран введут плату, будет доступна в будущем. В Эстонии, например, плата за 150 учебников составляет 40-50 евро в год, расходы несёт государство. Вопрос обеспечения детей гаджетами для работы с электронными учебниками также находится на стадии обсуждения: рассматривается возможность привлечения спонсоров для закупки планшетов детям из малообеспеченных семей.

№11. Какое приложение скачать, чтобы получить электронные учебники?

Воспользоваться электронными учебниками ТОО "Bilim Media Group" можно, зарегистрировавшись на сайтах bilimland.kz, itest.kz, twig-bilim.kz и imektep.kz.

Издательство "Келешек-2030" поставляет в школы электронные учебники для 7-11 классов на дисках – по утверждённому перечню МОН, сообщают в компании.

Библиотека электронных учебников издательства "Алматыкiтап баспасы" доступна на платформе opiq.kz (это эстонская платформа, с которой сотрудничает казахстанское издательство; "опик" в переводе означает "учебник"). Войти в библиотеку можно с любого устройства – ПК, ноутбука, планшета, смартфона. Сайт автоматически подстраивается под его формат.

№12. Как учиться, если отключат электричество и интернет?

Электронные учебники не отменяют бумажных. Ученики будут получать в пользование и те, и другие. Домашние задания идентичны, поэтому выполнять их можно как по книге, так и по электронному учебнику.

При сбоях в работе интернета может быть использована offline версия учебника.

№13. Не испортят ли дети себе зрение из-за работы с планшетом/ноутбуком?

Санитарные нормы позволяют школьникам заниматься по электронным учебникам не больше 20 минут в течение урока, подчёркивает Рано Ануар. При необходимости дети могут увеличивать изображение, чтобы лучше разглядеть детали.

Шрифты и кегли для электронных учебников стандартизированы, цветовая гамма рекомендована в сдержанных, спокойных оттенках. При соблюдении гигиенических норм как в учебное, так и во внеурочное время, использование электронных учебников зрению детей не навредит.
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