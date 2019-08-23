Я чуть-чуть напуган! - Головкин о бое с Деревянченко за титул чемпиона мира
Vesti.kz
Казахстанец Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) поделился ожиданиями от боя с украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) за вакантный титул IBF в среднем весе, сообщает Vesti.kz.
Геннадий Головкин. Фото: DAZN
Накануне соперники впервые встретились в Нью-Йорке, где провели пресс-конференцию.
В своем заявлении Головкин признался, что чуть-чуть напуган. Казахстанец отметил, что давно знает Деревянченко.
"Я очень взволнован. Это приятный подарок, - говорит Головкин о предстоящем бое. - Во-первых, я очень рад вернуться в свой второй дом. Спасибо семье Madison Scuare Garden, которая поддерживает меня всю настоящую карьеру. Конечно, я взволнован, ведь понимаю текущую ситуацию. Прямо сейчас я работаю с лучшими людьми в боксе, у меня лучший оппонент - Сергей Деревянченко, которого я знаю очень давно.
Деревянченко на самом деле очень хороший боец. Я понимаю ситуацию, это не игра, а настоящий бой. Я чуть-чуть напуган, потому что он уверен - послушайте его тренера! Он тоже прав. Его команда очень сильна.
Почему я напуган? Он выглядит хорошо, сильным, как будто пришло его время сейчас. Ну, может быть. Может быть! Это бокс, никто не знает, что будет. Если хотите увидеть настоящее шоу и настоящий бой - добро пожаловать в MSG 5 октября.
Спасибо людям, которые поддерживают бокс, меня. Спасибо промоутерским компаниям, спонсорам и всем, кто причастен к этому бою. Ребята, я обещаю вам: 5 октября будет великолепное шоу, жду вас в MSG".
33-летний Деревянченко на пресс-конференции заявил, что время 37-летнего казахстанца в качестве боксера подходит к концу.
Фото: showtime
"Очень приятно вновь находиться в Madison Square Garden. Хочу сказать спасибо моей команде: Лу ДиБелле, Киту Конноли, Элу Хэймону, Андре Розье, Гарри Старку. Спасибо команде Головкина, что приняли этот поединок и договорились.
Я понимаю, с кем буду боксировать. Это бывший чемпион мира и лучший средневес. Я понимаю, что его время подходит к концу, - и я хочу сделать это время концом! Приходите 5 октября, будет отличное шоу", - заявил Деревянченко на пресс-конференции.
Бой Головкин - Деревянченко станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Vital: Все советы, что я давал - забудь. Новый совет - даже не приближайся. Увидел - беги. Останешься последний из могикан, но с бубенцами. ))