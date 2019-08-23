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maxsaf
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А как насчет руки начать рубить за коррупцию? Перевезти в особо тяжкие, с полной конфискацией, без ускоренного рассмотрения и удо?
23.08.19 12:31
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
прочитал новость. ///Внимание! Новый развод на доверии! Вчера вечером группа пирожков с капустой обманом отговорила меня от вечерней пробежки. Сначала они убедили, что голодным бегать вредно, а потом...
23.08.19 12:31
таноми52
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Браво, Костанайская областная коллегия судей!
23.08.19 12:29
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Если вам есть что добавить - идите коментировать статьи, а не коментаторов. Или я щас опять начну обидные вещи в ответ говорить.
23.08.19 12:26
maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Vital: Все советы, что я давал - забудь. Новый совет - даже не приближайся. Увидел - беги. Останешься последний из могикан, но с бубенцами. ))
23.08.19 12:22
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Я чуть-чуть напуган! - Головкин о бое с Деревянченко за титул чемпиона мира

Vesti.kz

23 августа 2019, 10:31 |  Спорт

Казахстанец Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) поделился ожиданиями от боя с украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) за вакантный титул IBF в среднем весе, сообщает Vesti.kz

Геннадий Головкин. Фото: DAZN

Накануне соперники впервые встретились в Нью-Йорке, где провели пресс-конференцию.

В своем заявлении Головкин признался, что чуть-чуть напуган. Казахстанец отметил, что давно знает Деревянченко. 

"Я очень взволнован. Это приятный подарок, - говорит Головкин о предстоящем бое. -  Во-первых, я очень рад вернуться в свой второй дом. Спасибо семье Madison Scuare Garden, которая поддерживает меня всю настоящую карьеру. Конечно, я взволнован, ведь понимаю текущую ситуацию. Прямо сейчас я работаю с лучшими людьми в боксе, у меня лучший оппонент - Сергей Деревянченко, которого я знаю очень давно.

Деревянченко на самом деле очень хороший боец. Я понимаю ситуацию, это не игра, а настоящий бой. Я чуть-чуть напуган, потому что он уверен - послушайте его тренера! Он тоже прав. Его команда очень сильна. 

Почему я напуган? Он выглядит хорошо, сильным, как будто пришло его время сейчас. Ну, может быть. Может быть! Это бокс, никто не знает, что будет. Если хотите увидеть настоящее шоу и настоящий бой - добро пожаловать в MSG 5 октября. 

Спасибо людям, которые поддерживают бокс, меня. Спасибо промоутерским компаниям, спонсорам и всем, кто причастен к этому бою. Ребята, я обещаю вам: 5 октября будет великолепное шоу, жду вас в MSG".

33-летний Деревянченко на пресс-конференции заявил, что время 37-летнего казахстанца в качестве боксера подходит к концу.  

Фото: showtime

"Очень приятно вновь находиться в Madison Square Garden. Хочу сказать спасибо моей команде: Лу ДиБелле, Киту Конноли, Элу Хэймону, Андре Розье, Гарри Старку. Спасибо команде Головкина, что приняли этот поединок и договорились.

Я понимаю, с кем буду боксировать. Это бывший чемпион мира и лучший средневес. Я понимаю, что его время подходит к концу, - и я хочу сделать это время концом! Приходите 5 октября, будет отличное шоу", - заявил Деревянченко на пресс-конференции.

Бой Головкин - Деревянченко станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
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