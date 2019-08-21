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maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Правозащитницы, подключайтесь. Нельзя в таком случае допустить примирения, а то эти гады и дальше будут кормить, поить, а потом в кусты тащить.
21.08.19 20:52
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
- Девушка, а что вы ночью одна делали в детском саду? - А я не одна была, я с ними пришла туда, они меня до этого в кабаке поили-кормили. - А че орала тогда? - Ой, ну не удобно на такой вопрос...
21.08.19 20:48
abaika95
Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и закрыл тему досрочных выборов Парламента
Цитата- А разве по умолчанию все непровластные СМИ это не сплошная клевета и вранье, по вашему мнению? А если не клевета или вранье, то за что тогда давление оказывать? За правду, которая глаза...
21.08.19 20:48
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Горожанин_kst: Насчёт девушки, которая к насильникам претензии отзывает...чего тогда в ту ночь злополучную орала?! Очередное "мутное" дело?
21.08.19 20:42
abaika95
Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова
Цитата- реконструкции аэропорта в Костанае Ну эт нужное поручение и заметьте ни слова про..) значит нет у президента никаких вопросов по этой теме) значит все ровно, живем работаем дальше, починяем...
21.08.19 20:29
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Погода второй половины недели: в Костанайской области очень тепло и почти без осадков

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

21 августа 2019, 16:49 |  Общество

По прогнозам синоптиков, четверг и пятница пройдут без осадков, но ночами и по утрам возможен туман. Облачность будет переменной все эти дни. В субботу местами возможны лишь кратковременные дожди с грозами.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Такая синоптическая ситуация характерна для области высокого атмосферного давления.

- В четверг и пятницу, 22-23 августа, ночная температура ожидается в пределах 8-13, местами 16 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днем в четверг по области ожидаем 18-23, местами 27 °С, в Костанае - 20-22 градуса. Дневная температура воздуха в пятницу будет еще выше: 25-30, местами 34 °С по области и 25-27 в областном центре. Следующая ночь - с четверга на пятницу - будет чуть-чуть прохладнее: 5-10, местами 13 градусов. Ночью в субботу термометры покажут 12-17 градусов и лишь в некоторых районах области возможно повышение температуры до 20 °С. Прогнозируемая дневная температура воздуха в субботу, 24 августа, будет такой же, как и пятницу.

В ближайшие три дня ожидается северо-восточный ветер скоростью - 9-14 м/с. В четверг временами скорость ветра может усиливаться до 18 м/с.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
7 % 7.9%
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
9 % 9.5%
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
8 % 8.4%
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
74 % 74.2%
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