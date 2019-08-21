Погода второй половины недели: в Костанайской области очень тепло и почти без осадков

По прогнозам синоптиков, четверг и пятница пройдут без осадков, но ночами и по утрам возможен туман. Облачность будет переменной все эти дни. В субботу местами возможны лишь кратковременные дожди с грозами.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



Такая синоптическая ситуация характерна для области высокого атмосферного давления.

- В четверг и пятницу, 22-23 августа, ночная температура ожидается в пределах 8-13, местами 16 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днем в четверг по области ожидаем 18-23, местами 27 °С, в Костанае - 20-22 градуса. Дневная температура воздуха в пятницу будет еще выше: 25-30, местами 34 °С по области и 25-27 в областном центре. Следующая ночь - с четверга на пятницу - будет чуть-чуть прохладнее: 5-10, местами 13 градусов. Ночью в субботу термометры покажут 12-17 градусов и лишь в некоторых районах области возможно повышение температуры до 20 °С. Прогнозируемая дневная температура воздуха в субботу, 24 августа, будет такой же, как и пятницу.

В ближайшие три дня ожидается северо-восточный ветер скоростью - 9-14 м/с. В четверг временами скорость ветра может усиливаться до 18 м/с.