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Холодные ночи, жаркие дни - прогноз погоды в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
16 августа 2019, 15:43 | Общество
В выходные и понедельник, 19 августа, на территории Костанайской области осадков не ожидают. Возможен туман. Температура воздуха ночами 11-16 градусов, днём жарко: 25-30 градусов, местами +33. Ветер северный 7-12 м/с.
- В Костанае 17, 18 и 19 августа осадки также маловероятны. В субботу температура воздуха ночью +11...+13, днём +28...+30 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В воскресенье и понедельник в областном центре ночью +14...+16, днём +30...+32 градуса.
Фото Ксении РЕБИК
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