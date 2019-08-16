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Официально объявлено о бое Головкина за титул чемпиона мира

Vesti.kz.

16 августа 2019, 09:14 |  Спорт

Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин официально узнал дату и соперника по следующему поединку, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©

Бой состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, где казахстанец в июне этого года нокаутировал канадца Стива Роллса (19-1, 10 КО) в дебюте на DAZN. Соперником выступит украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО). На кону этого поединка будет стоять вакантный пояс IBF в среднем весе.

О бое официально объявил Деревянченко через соцсети. Украинец опубликовал постер поединка, а также эмоджи-знаки Украины, Казахстана и Статуи Свободы - символа Нью-Йорка. 

Также Деревянченко опубликовал "историю" в Instagram с подписью "Сделка завершена".

Бой Головкина и Деревянченко был санкционирован Международной боксерской федерацией (IBF) в начале августа. Титул IBF стал вакантным 1 августа после того, как мексиканец Сауль "Канело" Альварес (52-1-2, 35 КО) не сумел договориться о поединке с тем же Деревянченко. Команды боксеров не сошлись в деньгах, и в итоге организация отобрала пояс у мексиканца.

Стоит отметить, что Головкин уже владел титулом IBF с октября 2015 до июня 2018 года, но лишился его в схожей ситуации - отказался от боя с Деревянченко. В октябре 2018 года украинец сразился с американцем Дэниэлом Джейкобсом (35-3, 29 КО) за вакантный пояс, но проиграл раздельным решением судей.

В мае титул IBF вновь сменил владельца - Джейкобс уступил в объединительном бою Альваресу (владеет титулами WBC (Franchise) и WBA (Super). 

Для 37-летнего Головкина это будет 42-й поединок в профи, 39 из которых он выиграл - 35 нокаутом. Также в его рекордсе есть ничья и поражение от Альвареса.

Для 33-летнего Деревянченко данный бой станет 15-м в карьере. На его счету 13 побед, десять из которых досрочные, и одно поражение. 
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Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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