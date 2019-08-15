«Дети говорили, что ждут нас с золотыми медалями» - футболисты "Тобола" провели мастер-класс в Костанае

На встречу с игроками основного состава ФК "Тобол" вечером 14 августа на поле «Технодом Арены» пришли более 20 детей, а также их родители. Мастер-класс разбили на 2 этапа: показательные выступления воспитанников спортшколы «Pro Football» и небольшая тренировка для детей.

Показательные выступления тоже разделили на несколько этапов. Первым делом юные спортсмены встали в круг и приступили к отработке финтов в парах. Получалось немного неумело, но было видно, что дети старались.

Затем к юным спортсменам присоединились футболисты Максим ФЕДИН, Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО и Бауыржан ТУРЫСБЕК. Вместе с игроками «Pro Football» пробовали пробить по воротам, а немного позже попытались пройти оборону воспитанников школы футбола. Игроки "Тобола", наверное, поддавались юным коллегам, в итоге им за 30 минут только 2-3 раза удалось забить гол.

- Вратарь оказался очень сильным, - с улыбкой сказал Федин.

Приглашённые на мастер-класс дети наблюдали за тренировкой, перешёптывались и обсуждали почти каждый удар в створку ворот. Правда, выглядили они немного уныло - хотели играть, а не смотреть.

- Я сам только учусь играть в футбол, - рассказал Дидар АЛДОНГАРОВ. - Все финты, что нам сегодня показали, уже немного умею сам. Очень люблю футбол. Болею за «Тобол», а в мировом спорте нравится игра «Ювентуса».

Родителей футболисты "Тобола" интересовали, скорее, не как спортсмены, а как местные знаменитости. Каждый старался подойти и сфотографировать с ними своего ребёнка. Максим Федин на наш вопрос о том, сколько фото он успел сделать за вечер, ответил: «Не считал, но их было много».

- Дети говорили, что ждут нас с золотыми медалями, - рассказал Дмитрий Мирошниченко. - Они равняются на нас. Много спрашивали о тонкостях футбола. С детьми всегда весело играть - они чему-то учатся, что-то новое узнают. Приятно их обучать.

В финале мастер-класса приглашённых детей поделили на две команды, а затем предложили им наперегонки пройти эстафету с мячом. Нужно было провести мяч до конуса, обогнуть его и вернуться обратно. Потом задачу усложнили, добавив ещё три конуса. Победила дружба.

- Я хотел победить, но не получилось, - сообщил «НГ» Асанали НУРТАЗИНОВ. - Мне нравится игра костанайского «Тобола» и «Реала» (Мадрид). Объяснить, почему именно эти клубы, не могу, просто нравятся. На футбол можем ходить хоть каждые выходные, если есть игра "Тобола".

В конце мастер-класса детям раздали небольшие подарки.