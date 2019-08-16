«Первоклассники-2019» - проект «НГ» для детей и их родителей продолжается

В прошлом году в «НГ» стартовал проект «Первоклассники». Участие в нем приняли 22 школы. Фотографии первоклассников 2018 года и их классных руководителей мы опубликовали в цветном вкладыше первого октябрьского номера.

«НГ» начинала этот проект с надеждой, что он понравится нашим читателям и станет традиционным. И сейчас мы объявляем старт второго сезона «Первоклассников».

Зачем это нужно школам и семьям учеников? Это история. История ребенка, семьи, большого коллектива, где учат ребят. В школах эти газетные страницы могут храниться спустя много лет после того, как первоклашки, изображенные на фото, отправятся во взрослую жизнь. А сами бывшие первоклассники будут показывать газету своим детям и даже внукам.

Если вы хотите увидеть своих детей на страницах спецвыпуска «НГ», присылайте фото с подписью, в которой перечислены все первоклассники 2019 года, изображенные на снимке, на адрес 1sent-ng@mail.ru. Если нужно сделать фото, наш фотокорреспондент приедет в школу, разумеется, совершенно бесплатно. Но помочь организовать малышей для съемки должны классный руководитель или активные родители.

Заявки принимаются на редакционный номер WhatsApp 8-747-907-57-92 с 15 августа по 12 сентября. Выпуск вкладыша намечаем на 3 октября. Мы учтем ошибки прошлого года - теперь на каждой странице будет меньше фотографий.