Прохладные ночи и теплые дни - о погоде до конца недели в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу возможны дожди с грозами. Внезапно может налететь шквал. Местами высока вероятность выпадения града. По утрам возможен туман. Но с субботы на синоптическую ситуацию начнет оказывать влияние антициклон, в связи с чем установится ясная погода без осадков.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- До конца этой недели ночи будут умеренно прохладными, а днем прогнозируется вполне комфортная температура, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - В четверг, 15 августа, ночью термометры покажут 10-15, местами 17 °С, днем - 20-25, местами 28 градусов. Следующая ночь - с четверга на пятницу - будет чуть-чуть прохладнее: 5-10, местами 13 градусов. Дневная температура будет отличаться от четверговой незначительно, столбики термометров поднимутся до 20-22, местами до 25 градусов. Такие же показатели ночной температуры сохранятся и в ночь субботы, а днем ожидаем 20-25, местами 28 °С. Такой характер погоды сохранится до тех пор, пока над территорией области будет господствовать антициклон.
Ветер во второй половине недели ожидается переменчивый, дующий то с северо-востока, то с севера или северо-запада. Скорость ветра будет относительно стабильной - 9-14 м/с, лишь в четверг прогнозируется усиление временами до 15-20 м/с.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 194
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
К реконструкции зданий, находящихся на балансе ДКНБ Костанайской области, допущены недобросовестные организации
:-) tengrinews.kz
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
yudjin: взрывающийся мозг ребенка Да, по своим заметил: дети, которые уже научились читать на русском, но еще не изучают казахский, теперь выпадают на пару-тройку лет в его изучении из-за...
"Давайте спустимся на землю!" - реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" обсудили депутаты Костанайского облмаслихата
alex_60: тем более в селе. Цыфрызация. Что делать? Наверное много - Умных Светофоров... :lol: :oops:
Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал конфликт с компанией, которая не получила денег за обновление арки Центрального сквера
unrepeatable: согласна. unrepeatable: согласна. Мне не понятно, то ли материал изложили не верно, то ли темнят что-то Вы когда в своём отделе комментирования пишете что-то на форум, не...
"Давайте спустимся на землю!" - реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" обсудили депутаты Костанайского облмаслихата
При всех этих разговорах о цифровизации,в Рудном до сих пор реле времени для управления процессом включения-отключения наружного освещения перенастраивают вручную один раз в месяц.А продолжительность...