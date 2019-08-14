Прохладные ночи и теплые дни - о погоде до конца недели в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу возможны дожди с грозами. Внезапно может налететь шквал. Местами высока вероятность выпадения града. По утрам возможен туман. Но с субботы на синоптическую ситуацию начнет оказывать влияние антициклон, в связи с чем установится ясная погода без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- До конца этой недели ночи будут умеренно прохладными, а днем прогнозируется вполне комфортная температура, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - В четверг, 15 августа, ночью термометры покажут 10-15, местами 17 °С, днем - 20-25, местами 28 градусов. Следующая ночь - с четверга на пятницу - будет чуть-чуть прохладнее: 5-10, местами 13 градусов. Дневная температура будет отличаться от четверговой незначительно, столбики термометров поднимутся до 20-22, местами до 25 градусов. Такие же показатели ночной температуры сохранятся и в ночь субботы, а днем ожидаем 20-25, местами 28 °С. Такой характер погоды сохранится до тех пор, пока над территорией области будет господствовать антициклон.

Ветер во второй половине недели ожидается переменчивый, дующий то с северо-востока, то с севера или северо-запада. Скорость ветра будет относительно стабильной - 9-14 м/с, лишь в четверг прогнозируется усиление временами до 15-20 м/с.