Атамбаева обвиняют в организации госпереворота в Кыргызстане
Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвиняют в подготовке госпереворота. Об этом представители МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры страны заявили после проведения первых следственных действий по событиям, произошедшим в Кой-Таше, передает Sputnik Кыргызстан.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руководители силовых структур Кыргызстана заявили о том, что экс-президент страны Алмазбек Атамбаев намерено провоцировал кровопролитие, чтобы после совершить госпереворот.
Заявление о том, что Атамбаев намеревался вновь взять власть в свои руки путем госпереворота, сделал руководитель ГКНБ Орозбек Опумбаев.
"Атамбаев рассчитывал, что следующим шагом будет принудительный привод. Он держал на территории дома стариков, детей, платил им... Рассчитывал, что будут столкновения. Ему нужна была кровь. Чтобы совершить госпереворот, нужна была кровь — тогда он обвинил бы власть. Я официально заявляю о его умыслах", - сказал он.
При этом глава службы госбезопасности отметил, что у Атамбаева были люди в среде силовиков, которые заранее сообщали ему о том, какие силовые акции запланированы. Именно поэтому рассчитывать на внезапность спецназ не мог.
Сейчас, помимо подготовки госпереворота, экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений.
Седьмого августа вечером в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками.
Восьмого августа правоохранители провели повторный штурм, в итоге которого политик сдался.
Позже начался силовой разгон сторонников Атамбаева, а затем в Бишкеке молодые люди перекрыли проспект Чуй. Их также разогнала милиция, некоторых задержали.
По последним данным, за два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.
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