Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвиняют в подготовке госпереворота. Об этом представители МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры страны заявили после проведения первых следственных действий по событиям, произошедшим в Кой-Таше, передает Sputnik Кыргызстан.

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Руководители силовых структур Кыргызстана заявили о том, что экс-президент страны Алмазбек Атамбаев намерено провоцировал кровопролитие, чтобы после совершить госпереворот.

Заявление о том, что Атамбаев намеревался вновь взять власть в свои руки путем госпереворота, сделал руководитель ГКНБ Орозбек Опумбаев.

"Атамбаев рассчитывал, что следующим шагом будет принудительный привод. Он держал на территории дома стариков, детей, платил им... Рассчитывал, что будут столкновения. Ему нужна была кровь. Чтобы совершить госпереворот, нужна была кровь — тогда он обвинил бы власть. Я официально заявляю о его умыслах", - сказал он.

При этом глава службы госбезопасности отметил, что у Атамбаева были люди в среде силовиков, которые заранее сообщали ему о том, какие силовые акции запланированы. Именно поэтому рассчитывать на внезапность спецназ не мог.