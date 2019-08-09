Дополнительную вакцинацию взрослого населения запланировали на сентябрь, передает Informburo.kz

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За шесть месяцев 2019 года в стране зарегистрировали более девяти тысяч случаев кори, сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова.

"Заболеваемость была выше у тех детей, которые не прошли вакцинацию. С этой целью создали штаб. Он всё время функционирует, но перешёл на более усиленную работу – по нераспространению инфекции. Снизили сроки по вакцинации детей – с года до девяти месяцев, что привело к снижению заболеваемости корью к концу первого полугодия", – отметила Людмила Бюрабекова на пресс-конференции в СЦК.

Дополнительно привить от краснухи и кори решили и взрослых – в возрасте от 20 до 29 лет.

"Охватят более двух миллионов человек, и начнётся вакцинация в сентябре после закупки вакцины единым дистрибьютором. Это будет вакцина против кори и краснухи", – добавила Людмила Бюрабекова.

В конце мая главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин отмечал неблагополучную эпидемобстановку по кори в столице и в Мангистауской области.