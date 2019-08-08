Костанайскую общественницу оштрафовали за призыв к митингу в Нур-Султане

Суд оштрафовал костанайскую общественницу за призыв к митингу матерей в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов©

По материалам дела, нарушительница призывала в группе мессенджера WhatsApp многодетных, матерей-одиночек и матерей, воспитывающих детей-инвалидов, выйти на митинг у здания Генеральной прокуратуры и Верховного суда в столице. В специализированном административном суде общественницу признали виновной по статье 488, части 3 АК РК, а именно в нарушении законодательства РК о порядке организации и проведения митингов, мирных собраний, шествий и пикетов.

"Правонарушитель признана виновной и подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 50 МРП. Суд, учитывая у нее на иждивении несовершеннолетнего ребенка, сократил размер штрафа на 30 процентов. Постановление суда на сегодняшний день не вступило в законную силу", - сообщила пресс-секретарь Костанайского областного суда Зауре Едикова.

ОФ "Первый международный социально-правовой фонд "Мир матерей" был создан в мае этого года. Латифа Мубарак Жумаш является членом ревизионной комиссии этого фонда. По ее словам, фонд занимается проблемами матерей. В основном они помогают, с ее слов, в оформлении документов на АСП и консультируют по списанию кредитов многодетным.

С решением суда общественница не согласна. Она утверждает, что к митингам не призывала никого, просто хотела в столице организовать встречу в Генеральной прокуратуре.

"Общественный фонд был изначально создан, чтобы поднимать социально острые вопросы мам. Я сама являюсь мамой-одиночкой, одна воспитываю ребенка, знаю, что такое сложности, не имею квартиры, поэтому и попала в этот фонд таким образом. Я могу поделиться с мамами о том, как получить помощь правильно и законно. В группу я скидываю только законы, это по АСП, по банкам и банковской деятельности. Слово "митинг" я не использовала, конкретно было слово "встреча". Было предложение: кто хочет решить вопросы с кредитами, берите документы и поедем поднимать этот вопрос", - пояснила Латифа Мубарак Жумаш.