Правила приобретения пневматического оружия пересмотрены в Казахстане

Руководитель административной полиции МВД РК Максат Байболов на брифинге в ведомстве сообщил, что теперь для приобретения пневматического оружия и сигнальных пистолетов, а также газовых распылителей нужно будет подтвердить свое совершеннолетие, а также предъявить справки об отсутствии судимости и медицинских противопоказаний, передает NUR.KZ.

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Такая норма содержатся в новых Правилах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, принятых 1 июля текущего года.

«Правилами урегулирован порядок регистрации оружия, продаваемого без разрешения органов внутренних дел (пневматическое, сигнальное, газовые распылители – Авт.).

Теперь для приобретения такого оружия нужно подтвердить свое совершеннолетие, предъявить справки об отсутствии судимости, медицинских противопоказаний (справка с нарко- и психдиспансера – Ред.) и о проверке знаний правил безопасного обращения с оружием», - сказал Байболов.

Данная мера, по его словам, обусловлена фактами совершения преступлений с применением оружия, продаваемого без разрешения полиции. В качестве примера он привел случай, когда в столице нетрезвый мужчина угрожал применить пневматический пистолет во дворе, где играли дети.

Всего с 2017 года из пневматического оружия совершено 129 преступлений, в том числе 28 разбоев, 79 хулиганств, 3 покушения на убийство.

Кроме того, согласно Правилам гражданам предоставляется возможность хранить пневматику в специально оборудованных местах хранения. Это делается для того, чтобы предотвратить в том числе его кражу, которая совершается из-за халатности владельцев и несоблюдения ими требований по его хранению. Ранее такая возможность имелась только у владельцев служебного оружия.

«При этом продавцы охотничьих магазинов не могут ограничить реализацию такого оружия даже зная о имеющихся противопоказаниях к владению оружия ввиду отсутствия нормативно закрепленных оснований.

Наряду с этим, отдельными поставщиками оружия не ставится вопрос о цели приобретения оружия. Об этом свидетельствует мониторинг ввозимого оружия.

Так, в 2018 году в Казахстан было ввезено более 4 тысяч единиц сигнального оружия. Внешне пистолет копирует пистолеты марки «Макарова», «Глок». На практике это оружие используется молодежью для показа и запугивания, есть факты применения его при разбоях и переделки в боевое оружие», - добавил спикер.

Он признал, что данная норма может создать определенный барьер для граждан, желающих приобрести оружие, а также сократит его реализацию предпринимателями, так как исключит продажу лицам, имеющим противопоказания к его владению.

«Однако предлагаемые издержки несоизмеримы с угрозой жизни и здоровью граждан в случае попадания оружия в руки преступников, психически больных людей или не знающих правил обращения с ним.

Кроме того, законопослушные граждане, нуждающиеся в оружии самообороны, без особых усилий могут получить справки об отсутствии судимости, медицинских противопоказаниях на Egov бесплатно в течение 10-30 минут», - уверен глава адмполиции.

Журналисты напомнили главе КАП Максату Байболову на брифинге, что после гибели известного фигуриста Дениса Тена общественность предлагала разрешить ношение травматического оружия для самообороны, сообщает Tengrinews.kz.



"Этот вопрос мы рассматривали. Такой необходимости нет. Мы проанализировали. Ввели запрет на приобретение травматического оружия в 2014 году. За последние пять лет есть эффект. Почему травматическое оружие раньше приобретали? Многие использовали его в противоправных целях. (...) Любой инцидент, даже на заправке вытаскивали оружие и начинали применять. Много было фактов, когда это оружие применялось не в целях самообороны, а, наоборот, применялось в противоправных целях: разбои, хулиганство. Граждане неправильно его применяли. Поэтому по аналогии с другими странами мы ввели такой запрет. Необходимости мы не видим", - сказал Максат Байболов на брифинге в Нур-Султане.