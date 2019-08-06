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Отключать теле- и радиовещание в Костанайской области будут из-за демонтажа аналогового оборудования

6 августа 2019, 11:54 |  Государство

Помимо Костанайской области, работы по демонтажу аналогового оборудования пройдут так же в Алматинской и Павлодарских областях, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото rentacenter.com

О временном отключении сервисов телерадиовещания в трёх областях РК предупредили в "Казтелерадио".

"В августе 2019 года на радиотелевизионных станциях Алматинской, Павлодарской и Костанайской областях начнутся работы по демонтажу аналогового оборудования. В связи с проводимыми работами будет произведено временное отключение сигналов ряда теле- и радио программ в этих регионах", – сообщается на сайте национального оператора телерадиовещания.

С графиком демонтажа оборудования можно ознакомиться здесь.

Казтелерадио приносит извинения за временные неудобства.

Отключение аналогового телевидения с внедрением цифрового эфирного телерадиовещания в Костанайской, Алматинской и Павлодарской областях завершилось в июле.
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Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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