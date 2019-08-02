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Victor Yang
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
ГИП: А почему молчит Тарасов в лице отдела ЖКХ Акимата? Почему не проконтролировал работу? Я ж писал - у нас очень много упростили. Есть сертификат на продукцию - этого достаточно! И там даже...
02.08.19 19:01
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Я же в деревне уже писал про это.
02.08.19 18:47
ГИП
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Victor Yang: Вот сертификат (взято отсюда): Этот сертификат, который указывает на продукцию (плиты) из полимеров стирола, они не скрывают, и готовы показать снова и снова, - судя по статье в...
02.08.19 18:47
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Дракош, а ты чего всё ещё "зелёный", прокололся хде? :lol:
02.08.19 18:45
Серый волк
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Гога: Вот такой должен быть !! Ну это Таркет, весьма серьёзный производитель линолеума. Видел ролик, у них очень серьёзно относятся к составам и есть лаборатории. Да если вы уроните бычок это...
02.08.19 18:44
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По области дожди, в Костанае облачно - прогноз погоды на выходные

Георгий ГОВОРОВ

2 августа 2019, 15:53 |  Общество

В субботу, 3 августа, синоптики ожидают дождь и грозу на большей части территории Костанайской области. Также возможен град. Ветер юго-западный 15-20 м/с, с сильными порывами. Температура ночью +7...+12, местами +15 градусов, днём +18...+23, местами 28 градусов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Рудном, где в этот день пройдут праздничные мероприятия в честь дня рождения города, существенных осадков не ожидают. Температура ночью +9...+14, днём +20...+22.

В воскресенье, 4 августа, местами возможны дожди и грозы. Порывы западного ветра могут достигать 23 м/с. Ночью столбики термометров покажут +10...+15, местами +18 градусов, днём +20...+25, местами до +28 градусов.

- В Костанае в субботу без осадков, температура воздуха составит ночью +8...+10, днём +20...+22 градуса, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В воскресенье в областном центре днём облачно. Температура ночью +10...+12, днём +23...+25 градусов. В понедельник, 5 августа, в Костанае без осадков, ночью +11...+13, днём +28...+30 градусов.

В Костанайской области в понедельник ветер северо-западный 9-14 м/с, температура воздуха в пределах показателей областного центра.
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В Костанайской области прошел масштабный субботник «Бірге - таза Қазақстан». В Костанайской области за полдня вывезли 1 000 тонн мусора, но, как оказалось, он тут же появился снова. Имеют ли смысл подобные акции?
Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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