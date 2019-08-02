По области дожди, в Костанае облачно - прогноз погоды на выходные

В субботу, 3 августа, синоптики ожидают дождь и грозу на большей части территории Костанайской области. Также возможен град. Ветер юго-западный 15-20 м/с, с сильными порывами. Температура ночью +7...+12, местами +15 градусов, днём +18...+23, местами 28 градусов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Рудном, где в этот день пройдут праздничные мероприятия в честь дня рождения города, существенных осадков не ожидают. Температура ночью +9...+14, днём +20...+22.



В воскресенье, 4 августа, местами возможны дожди и грозы. Порывы западного ветра могут достигать 23 м/с. Ночью столбики термометров покажут +10...+15, местами +18 градусов, днём +20...+25, местами до +28 градусов.

- В Костанае в субботу без осадков, температура воздуха составит ночью +8...+10, днём +20...+22 градуса, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В воскресенье в областном центре днём облачно. Температура ночью +10...+12, днём +23...+25 градусов. В понедельник, 5 августа, в Костанае без осадков, ночью +11...+13, днём +28...+30 градусов.

В Костанайской области в понедельник ветер северо-западный 9-14 м/с, температура воздуха в пределах показателей областного центра.





