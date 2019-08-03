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maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
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Рукотворчество в смешанной технике - выставка «Екатеринбург-Костанай. Транзит» открылась в Костанае

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

3 августа 2019, 07:35 |  Культура

Не первом этаже картинной галереи разместили 50 прикладных работ студентов Уральского государственного архитектурно-художественного университета: гобелены, батики, эмаль и интерьерные игрушки.

Большую часть работ на выставке представляли гобелены и батики

Прикладное творчество интересно тем, что, в отличие от живописи, оно гораздо ближе простому, неискушенному в высоком искусстве человеку. Грубо говоря, ближе к телу. Не только потому, что от прикладных работ исходят некие волны тепла и натуральности, но еще и в буквальном смысле - их можно ощутить тактильно, прикоснувшись руками. Особенно это касается представленных на выставке гобеленов и панно. Сделаны они по-разному. Есть вытканные сплошным плотным полотном, то есть классика. Оригинально смотрятся гобелены, где на некоторых участках изделия нити основы не перекрываются нитями утка и этот фрагмент получается сквозным. При изготовлении некоторых полотен использовались палочки, изделия из эмали.

Юлия Журавлева. «Путешествие на двоих». Гобелен

Яркие волокна сизаля добавляют гобеленам эффектности

Эффектно смотрятся гобелены, в которые, помимо привычных шерсти и льна, вплетены волокна сизаля. Сизаль - очень прочное и жесткое волокно, добываемое из листьев агавы. Когда-то из него делали прочную техническую ткань, шпагат, канаты для швартовки судов. В швартовочных канатах, как и в прочих изделиях, сизаль нынче вытеснен более прочной синтетикой, но его производство, хоть и сокращается стремительно, пока не умерло - именно благодаря использованию в творчестве. С ним стали работать художники-прикладники и хэндмейдеры-самоучки. Свойство сизалевого волокна принимать в свою внутреннюю структуру красители особенно ценно для прикладников. Сейчас можно найти готовое окрашенное волокно сизаля самых разных цветов и оттенков - от нежных природных до чумовых кислотных.

Ирина Шишлова. «Стиляги». Гобелен

Авторы представленных на выставке гобеленов применяют сизаль самым удачным образом. Его жесткие яркие вихры выглядывают из-за пухленьких шерстяных нитей как дерзкий озорник из-за рядов прилежных учеников на школьной фотографии. Первое желание - потрогать. Второе - всмотреться в структуру работы, понять, как соткан именно этот фрагмент, сколько узелков пришлось сделать автору. А для этого можно чуть-чуть отогнуть край свободно висящего гобелена и изучить его изнанку.

Евгения Минибаева. «Звездочет». Гобелен

Некоторые гобелены, помимо сочетания различных нитей и волокон, включают фрагменты фелтинга и плетения из тесьмы. Это говорит не только о том, что авторы владеют широким спектром техник - от ткачества до войлоковаляния, но и том, как развитое художественное мышление позволяет им органично сплавлять все это в одной работе.

Представленные на выставке батики выполнены как в горячей, так и в холодной технике. Есть среди них очень большие работы, высота некоторых полотен - практически от потолка до пола. Есть диптихи и триптих - то есть, изучая сюжет произведения, надо непременно связывать в уме все его части, чтобы получить целостное представление о замысле автора.

Александра Боровских. «Деревня» (диптих). Холодный батик

Чтобы сделать батик, надо погрузиться в работу надолго, быть аккуратным, последовательным и вдумчивым. Особенно трудоемко изготовление горячего батика. Начинается все с эскиза, который подбирается с учетом количества слоев, поведения воска и красок на ткани. Затем надо подготовить ткань: декатировать ее, то есть постирать, чтобы дала усадку; обезжирить, иначе рисунок местами «поедет»; натянуть на подрамник крайне аккуратно и ровно. Потом перенести эскиз на ткань и начинать собственно творить. Сначала контуры рисунка наносятся нагретым воском, им же резервируются участки, которые должны остаться неокрашенными в на этом этапе. Затем на свободные от воска участки ткани наносится краска. Потом работа высушивается, снимается слой воска с тех участков, которые должны окраситься уже в другой цвет, тогда как уже окрашенные резервируются воском, чтобы не окраситься снова. И так этап за этапом, пока не будет выполнено все полотно. Чем больше цветов используется, тем больше времени требуется на выполнение работы. И это грубое описание процесса, без вникания в мелкие детали. Когда зритель любуется готовым результатом, он не всегда подозревает, какой труд стоит за этой видимой легкостью и воздушностью.

Анна Матияш. «Нганасаны. Сотворение мира» (часть триптиха). Горячий батик

В стеклянных витринах выставочного зала разместили самые небольшие, но самые трудоемкие по способу изготовления работы. Это сюжеты, выполненные в технике горячей эмали. Чтобы пройти весь путь от эскиза до готового изделия, автору требуется ангельское (или дьявольское?) терпение. Сначала нужно «отжечь» медную пластину, на которой делается рисунок. «Отжигание» - аналог процесса декатировки ткани перед изготовлением батика - обязательный этап подготовки. Потом требуется выполнить «слесарную» работу - тщательно зашкурить медь. Если эмаль в порошке, нужно развести ее водой и тщательно перемешать до густоты сметаны. А если она продается в плитках, еще и предстоит растереть ее в ступке. Затем последовательно наносятся слои эмали от первого - прозрачного (подложки рисунка), до самого заключительного. Как и в горячем батике, чем больше цветов и слоев, тем больше времени уходит на работу, потому что каждый слой обжигается в муфельной печи отдельно. И при нанесении каждого слоя надо следить, чтобы в эмали не осталось ни одного пузырька воздуха, иначе при обжиге вся работа будет безнадежно испорчена.

Лучана Соколова. «Друзья». Горячая эмаль

Бесконечно милые сшитые из ткани и набитые мягким наполнителем изделия, так называемые интерьерные игрушки, может, и не требуют такого сложного технического подхода, но тщательность их выполнения и сюжетные находки авторов вызывают искреннее восхищение.

Елизавета Круценко. «Фокус с кроликом»

Эта выставка будет любопытна для любого зрителя, чьи интересы выходят за пределы обыденности. Но особо притягательной она должна стать для тех, кто сам не чужд всяческоому рукотворчеству, пусть и самодеятельному, домашнему. Ведь в этом деле для развития очень нужна «насмотренность». Чем больше чужих работ видишь, тем больше возникает идей и тем больше приемов и материалов хочется применить, а может, и нащупать свои ходы.

- Спасибо екатеринбургжцам за такой замечательный транзит прикладного искусства, - сказала на открытии выставки член союза художников РК Светлана ШАЛУНОВА,. – Я обязательно приведу на выставку своих учеников, чтобы они насыщались идеями и эмоциями. Эта выставка еще раз напоминает о том, что нашим, костанайским прикладникам нужна своя галерея, где выставлялись бы их работы.

Алина Нусратова. «Ветреный день». Горячая эмаль

Конечно, было бы прекрасно, если бы мечта Светланы Ивановны реализовалась. Но, реалии с мечтами часто спорят. Может, и нет у города такой возможности - выделить отдельный выставочный зал прикладникам, но проводить такого рода выставки нужно чаще.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
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Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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