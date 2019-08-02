Фонд выплаты алиментов могут создать в Казахстане
Концепция такого фонда строится на опыте зарубежных стран, как, например, Финляндия, передает корреспондент Zakon.kz.
На встрече с представителями НПО было предложено создать фонд выплаты алиментов. Об этом сказал министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.
- Сегодня была встреча с НПО и это хороший механизм обратной связи. Это тот механизм, который сможет выявить больше проблем и профессионально эти проблемы решать. Концепция фонда строится на опыте зарубежных стран. Мы этот опыт внимательно изучили. Например, в Финляндии существует фонд, который помогает плательщикам алиментов во время сложного периода жизни, когда, например, они потеряли работу или заболели. Тогда они берут деньги в фонде для выплаты алиментов. В последствии, когда у них все налаживается, они возвращают деньги в фонд. Ведь не всегда есть возможность взять кредит в банке или взять деньги в долг. Фонд существует именно для выплаты алиментов, на другие цели брать оттуда деньги нельзя. Чтобы создать такой фонд у нас, нужно понять, сколько алиментов, какие категории могут туда обращаться, все это надо изучить, - сказал Бекетаев.
Он добавил, что для создания такого фонда необходимо сначала изучить и понимать то, как он будет соотноситься с другими социальными выплатами.
По его словам, скоро во время обсуждения инициированного министерством законопроекта о статусе судебных исполнителей будет также поднят вопрос о создании такого фонда.
- Во время обсуждения в парламенте мы будем дополнительно изучать этот вопрос, но идея через 3-5 лет выйти на создание такого фонда есть. Сейчас я затрудняюсь прогнозировать временные параметры, потому что, прежде всего, это связано с экономикой, - объяснил министр.
В свою очередь координатор центра поддержки семьи "SOS детская деревня Астана" Анна Коняхина отметила, что предложение о создании такого фонда своевременно и поможет решить ряд проблем, в которых оказались родители.
- Как организация, которая сопровождает семьи в трудной жизненной ситуации, мы видим, что алиментный фонд - один из способов альтернативы своевременных выплат от родителя. Потому что в нашей практике бывают случаи, когда родители не могут вовремя оплачивать по разным причинам. Предлагается, что из этого фонда будут использоваться средства для выплаты родителям на какой-то промежуток времени, чтобы не было иждивенческого формата. Когда уже родители восстанавливаются, болезнь излечил, то выплаты из алиментного фонда. Это поможет той семье и ребенку, потому что чаще всего оставшийся с ребенком родитель рассчитывает на эти средства, - отметила Анна Коняхина.
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