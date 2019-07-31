В первые дни августа ожидаются дожди и грозы - прогноз погоды в Костанае и области

В четверг, 1 августа, синоптики ожидают дождь и грозу на большей части территории Костанайской области, также возможен град. Ветер - юго-восточный, с переходом на западный. Скорость ветра составит 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с. Температура ночью ожидается +13...+18, местами +21 градус, а днём +23...+28, местами +33 градуса.

Фото Ксении РЕБИК



В пятницу, 2 августа, местами возможны дожди и грозы. Порывы западного ветра могут достигать 23 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8...+13, местами +16 градусов, а днём +15...+20, местами до +23 градусов.

- В Костанае в четверг утром и днём ожидается дождь, температура воздуха составит ночью +16...+18, днём +26...+28 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В воскресенье в областном центре днём будут дождь и гроза. Температура ночью - +8...+10, днём +17...+19 градусов.

На выходных синоптики также ожидают дожди и грозы с сильными порывы юго-западного ветра до 23 м/с.



