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Обликоморале
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf: Да в зале, судя по всему, была обычная биомасса в большинстве своем. Отрыжка " одобрямс" из печального прошлого застойных времен партсобраний.
31.07.19 20:28
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Абайка с Курчавым рабочими местами поменялись ))). Так спалиться ))) Проведя тщательный спектральный анализ с изучением индивидуумов, с разделением по мораль-психологическим качествам....
31.07.19 20:28
Обликоморале
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Красиво тут ветку почистили. Видимо был не хилый ор. Даже Дракоше прилетело. А ребята молодцы. Они четко знали на что шли (про задержание думаю тоже), с реально конкретным вопросом, который волнует...
31.07.19 20:21
maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Обликоморале: Точно так же и слушания прошли. Два с половиной человека расклонировали на полный зал )))
31.07.19 20:21
Обликоморале
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
abaika95: Оба на. Судя по твоему ответу. Игорь Василич и ты одно лицо. Вот ведь засада. Перепутал персонажей и спалился. :lol:
31.07.19 20:14
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В первые дни августа ожидаются дожди и грозы - прогноз погоды в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

31 июля 2019, 16:25 |  Общество

В четверг, 1 августа, синоптики  ожидают дождь и грозу на большей части территории Костанайской области, также возможен град. Ветер - юго-восточный, с переходом на западный. Скорость ветра составит 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с. Температура ночью ожидается +13...+18, местами +21 градус, а днём +23...+28, местами +33 градуса.

Фото Ксении РЕБИК

В пятницу, 2 августа, местами возможны дожди и грозы. Порывы западного ветра могут достигать 23 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8...+13, местами +16 градусов, а днём +15...+20, местами до +23 градусов.

- В Костанае в четверг утром и днём ожидается дождь, температура воздуха составит ночью +16...+18, днём +26...+28 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В воскресенье в областном центре днём будут дождь и гроза. Температура ночью - +8...+10, днём +17...+19 градусов.

На выходных синоптики также ожидают дожди и грозы с сильными порывы юго-западного ветра до 23 м/с.
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