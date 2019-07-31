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maxsaf
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maxsaf
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maxsaf
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8 миллионов тенге отсудили у "Казавтожола" за ДТП на нечищеной дороге

31 июля 2019, 09:57 |  Общество

Автовладелец отсудил у нацкомпании "Казавтожол" более 8 миллионов тенге за ДТП на нечищеной дороге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт столичного суда.

Фото Турар Казангапов ©

В январе 2018 года на 82-м километре автодороги Астана - Петропавловск случилось дорожно-транспортное происшествие с участием Skoda Rapid под управлением С. и Skora Superb. Пассажиры автомашины Skoda Rapid были доставлены в центральные районные больницы Шортандинского и Аккольского районов с различными телесными повреждениями, впоследствии один пассажир от полученных травм скончался.

"Водителем С. возмещен материальный ущерб и моральный вред пассажирам, в том числе супруге погибшего пассажира. Согласно оценке, рыночная стоимость транспортного средства Skoda Rapid составила 2 894 000 тенге. Авто восстановлению не подлежит.

Владелец обратился в Есильский районный суд с иском о взыскании с АО "Национальная компания "Казавтожол" суммы причиненного ущерба в размере 8 194 000 тенге, что включает сумму ущерба, выплаченную пассажирам и супруге погибшего, а также стоимость не подлежащего восстановлению автотранспорта", - говорится в сообщении.

"Судом установлено, что, несмотря на неблагоприятные дорожно-климатические условия зимнего периода, АО "НК "Казавтожол" никаких мер по расчистке снежных переметов и выполнению противогололедных мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности на дороге, в день ДТП не проводилось. Также не проводилось закрытие или ограничение движения автомобильного транспорта на данном участке дороги в момент ДТП. Решением суда с АО "НК "ҚазАвтоЖол" в пользу автовладельца С. взыскана сумма ущерба", - сообщили в суде.

Сообщается, что решение вступило в законную силу.
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