ТВ и радио в Казахстане временно перестанут работать

31 июля в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото rentacenter.com

По информации национального оператора в области телерадиовещания, в этот день в стране проведут плановые профилактические работы.

"Будут проводиться плановые профилактические работы и контрольные измерения оборудования на сети эфирного цифрового, аналогового телевещания и радиовещания", - говорится в сообщении на сайте "Казтелерадио".

Телеканалы и радио не будут работать 31 июля с 03.00 до 17.00. Компания "Казтелерадио" приносит жителям страны извинения за временные неудобства.