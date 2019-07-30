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Игорь Васильевич
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
За что наказывают тогда? Так я и не доказываю что его наказать нужно) пусть гуляет себе Джонни-поджигатель)
30.07.19 14:08
Игорь Васильевич
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Кому ты поясняешь, там аналогия на уровне дошкольного образования Но мое то дошкольное повыше вашего школьного наверно будет если вы вместо аргументированных вопрос-ответов пытаетесь как...
30.07.19 13:58
Victor Yang
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Игорь Васильевич: кто доказал что облицовачный материал который покрывают в Костанае горючий? За что наказывают тогда? Если я бетонную стену попытаюсь поджечь - меня тоже накажут? Посмотрел...
30.07.19 13:50
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: ПыСы: И у меня так же. Кто с головой, законами дружит, нормально живут и работают. За бугром, в ближнем зарубежье( Россия, Белоруссия )и в Казахстане тоже.
30.07.19 13:48
Игорь Васильевич
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Всё нормы и правила написаны кровью! И если есть в нормах запрет на использование горючих материалов - значит и прецеденты были, и жертвы. Насчет первого тезиса не спорю, но сразу момент кто...
30.07.19 13:44
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ТВ и радио в Казахстане временно перестанут работать

30 июля 2019, 10:21 |  Общество

31 июля в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото rentacenter.com

По информации национального оператора в области телерадиовещания, в этот день в стране проведут плановые профилактические работы. 

"Будут проводиться плановые профилактические работы и контрольные измерения оборудования на сети эфирного цифрового, аналогового телевещания и радиовещания", - говорится в сообщении на сайте "Казтелерадио".

Телеканалы и радио не будут работать 31 июля с 03.00 до 17.00. Компания "Казтелерадио" приносит жителям страны извинения за временные неудобства.
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