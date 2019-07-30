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ТВ и радио в Казахстане временно перестанут работать
30 июля 2019, 10:21 | Общество
31 июля в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио, передает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото rentacenter.com
По информации национального оператора в области телерадиовещания, в этот день в стране проведут плановые профилактические работы.
"Будут проводиться плановые профилактические работы и контрольные измерения оборудования на сети эфирного цифрового, аналогового телевещания и радиовещания", - говорится в сообщении на сайте "Казтелерадио".
Телеканалы и радио не будут работать 31 июля с 03.00 до 17.00. Компания "Казтелерадио" приносит жителям страны извинения за временные неудобства.
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