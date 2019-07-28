Десятки километров на сильной жаре - кубок по триатлону завершился в Костанае

Открытые соревнования за кубок Костанайской областной федерации триатлона прошли 27 июля, в парке 25-летия Независимости. Соревнования республиканские: спортсмены приехали из Нур-Султана, Кокшетау, Шымкента, Алматы, Павлодара, Темиртау и Уральска. Большинство участников всё же были из Костанайской области.

Около ста спортсменов соревновались в двух направлениях: дуатлон и триатлон. В дуатлоне нужно пробежать 2,5 км, потом проехать 20 км на велосипеде и после пробежать ещё 5 км. В триатлоне увеличивается дистанция и добавляется этап - плавание. Дистанция на воде 1,5 км, после 40 км на велосипеде и 10 км бега.

- Костанайский кубок предназначен для любителей, чтобы проверить свои силы, - сообщил главный судья кубка Юрий ГРИНЁВ. – К соревнованиям мы допустили участников от 18 лет. Самому возрастному спортсмену 65 лет. Каждый соревнуется в своей возрастной категории. Спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет выступают вне конкурса.

Владимиру ГОРБЕНКО 60 лет. В соревнованиях по триатлону он далеко не новичок. Ездил в Санкт-Петербург и Актау, в Астане пришёл к финишу четвёртым. Но в дуатлоне свои силы пробует впервые.

- Меня друг пригласил. Участников сегодня мало, хотелось бы больше конкуренции. Мы и сами стараемся завлекать в спорт друзей и знакомых по мере сил, - рассказал Горбенко. – В Костанае организация хорошая. Велосипед в Актау нам выдавали, на нём цепь всё время слетала, а здесь мой личный, он хорошо подготовлен, поэтому я совсем не переживал.

Велосипеды на костанайском кубке все были личными, спортивные модели, но разного класса. Их стоимость варьировалась от 50 000 тенге до 15 000 евро.

Многие участники костанайского кубка знакомились с дисциплинами дуатлона впервые. Хотя без хорошей физической подготовки пройти дистанцию может и не получиться.

- Я работаю в суде, к спортивным нагрузкам привык. О соревновании мне рассказал брат. Он меня и записал, - рассказал «НГ» Дархан БАЛГАБАЕВ. – Бегом увлекаюсь со школьной скамьи, сейчас правда меньше стал уделять этому внимания, много времени отдаю работе. Когда слез с велосипеда, ноги были ватные, я их почти не чувствовал. Побежал последнюю дистанцию, через 2 км даже легче стало, ускорился.

- Дистанция достаточно сложная: много подъёмов, ветер мешает, - пытается отдышаться и поделиться впечатлениями ученик костанайской СШ № 115 Данил ВЛАСОВ. – Мне 14 лет, из них чуть больше года занимаюсь велоспортом. Люблю работать физически. Сегодня особо не соревновались, не мешали обгонять себя. Кто сдулся, тот и отстал.

Поддерживали участников болельщики. Они кричали речевки и как мантру повторяли заветные слова «Давай, ты сможешь!».

- Болею за товарища. Ему 65 лет. Нас целая группа поддержки, кто-то стоит на финише, мы - перед входом в парк, - рассказал Сергей СМЫШЛЯЕВ. – На прошлых соревнованиях он пообещал нам, что в этом году будет обязательно участвовать. Сегодня он сдержал обещание. Это его первые соревнования, а мы пришли его поддержать.

За старшего тренера по президентскому многоборью КГУ им. Байтурсынова Юлию Зеленскую сегодня болела вся сборная по многоборью. Наверное, это помогло ей обогнать свою единственную соперницу.

В триатлоне тоже участвовали только две девушки. Инну Вишнякову из Темиртау обогнала директор Алматинского марафона Салтанат КАЗЫБАЕВА. С триатлоном она знакома уже три года. Правда, чаще она занимается организацией спортивных меропрриятий, нежели участвует в них.

- На этапе был ветер. Погода жаркая, стартовали в 11 часов, когда солнце уже стало припекать. Вроде по парку бегаем, но тут много подъёмов, всё равно тяжело, - рассказала Салтанат. – Вода тёплая. Но плыть всё равно было сложно. В некоторых местах я натыкалась на водоросли. Я даже запуталась и запаниковала. Теперь понимаю, как люди тонут. Ещё одна особенность – отменили гидрокостюмы, обычно в триатлоне выступают в них. В гидрокостюмах плавать легче, поэтому костанайская дистанция далась тяжелее алматинской.

Чтобы любители легче переносили трудности дистанции, на финише каждому выдавали банан и воду. Они поднимали сахар и восстанавливали силы. Но помогало это не всем. Некоторые не выдерживали большие физические нагрузки в сочетании с сильной жарой. Некоторые даже падали в обморок. Прийти в себя им помогали медики.

Чтобы пройти всю дистанцию, участникам понадобилось несколько часов. Снаала наградили дуатлонистов по возрастным категориям. Затем перешли к триатлонистам. Среди последних выбирали чемпионов среди всех возрастов. Победили костанайцы. Бронза досталась Алишеру Ахетову (2ч. 28мин. 49сек.), серебро Азизбеку Габдулину (2ч. 24мин. 49сек.), а золото Вячеславу ГАРАНИНУ (2ч. 22мин. 53сек.).

- Мне тяжелее всего было бежать, на велосипеде хоть ветер помогал, - сообщил чемпион. – Честно признаться, думал, что проиграю. Только за 20 минут до финиша ситуация стала складываться в мою пользу. Шли ровно. Всё решилось очень быстро.

После награждения на сцену вышел президент Акмолинской федерации триатлона Сандыбек КАСЕНОВ. Он поблагодарил костанайцев за гостеприимство и пригласил на соревнования для любителей и профессионалов «Iron Man», которые пройдут в Нур-Султане.

- Впервые «Iron Man» состоялся 41 год назад в США. Теперь этот международный бренд впервые в Казахстане, - рассказал «НГ» Касенов. – Дистанция на «Iron Man» в 4 раза больше костанайской. Люди плывут 3,8 км, потом 180 км крутят педали на велосипедах и бегут ещё 42 км. Профессиональным спортсменам требуется не менее 8-ми часов на её прохождение, это текущий рекорд, любители тратят не меньше 12 часов. Но кто прошёл эту дистнцию, считается железным человеком. Костанайцев, как наших соседей, встретим с особой радостью. У нас есть свой тренировочный комплекс. Каждый костанаец, кто приедет туда, сможет бесплатно потренироваться.