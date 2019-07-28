«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ

В областной палате предпринимателей прошла встреча с представителями открытых рынков города. Торгующие заявляют, что функционирование контрольно-кассовых машин с онлайн-передачей данных в условиях базара, невозможно.

На совет по защите прав предпринимателей пришли администраторы и торгующие нескольких рынков – «Салтанат», «Береке», верхней оптовки, Наримановского. Наримановцы не в первый раз, именно они в марте уже обращались в областную палату предпринимателей, указывая на отсутствие во многих бутиках технической возможности для работы онлайн-ККМ.

К 1 января 2020 года у всех торгующих должны быть такие кассовые аппараты, потому что с этого времени Налоговый кодекс РК отменяет для них возможность работать по патенту.





Предприниматели же доказывают, что в металлических контейнерах, из которых и сделаны их торговые места, да еще в зимние морозы, оборудование работать не будет. У тех, кто уже приобрел онлайн-ККМ, есть тому доказательства. Сигнал для обеспечения работы таких кассовых машин нестабильный, слабый. Выступавшие рассказывали, что внутри металлической коробки его вообще нет. Чтобы что-то уловить, надо подходить к окну бутика. И то не факт, что получится.

Один из администраторов рынка сказал, что порой «люди вынуждены брать кассовые аппараты домой и там добивать чеки».

В марте по обращениям торгующих с Наримановского рынка была создана рабочая группа , в которую вошли работники департамента госдоходов, специалисты центра техподдержки, сами предприниматели.

- Замеряли уровень сигнала при благоприятной погоде. Замеры показали, что уровень сигнала нестабилен и составляет от 22% до 35%, - доложила эксперт палаты предпринимателей Жибек СИИТОВА, - в двух торговых павильонах уровень сигнала был равен нулю. Тогда как согласно инструкции компании-производителя, для работы таких ККМ уровень сигнала должен быть не менее 50%.

Замеры так важны, потому что Налоговый кодекс предусматривает для торгующих только два варианта – либо оператор связи дает им справку об отсутствии сети, либо они обязаны приобрести онлайн-ККМ. Стоимость такой машины, по данным палаты, колеблется от 70 000 до 175 000 тенге плюс ежемесячные затраты на обслуживание оборудования в размере 1-3 МРП.

Оператором в данном случае является АО «Казтелеком», которое – дабы бизнес не нарушал Налоговый кодекс – предлагает несколько вариантов технического решения проблемы. Представителю компании торгующие задавали вопрос, сможет ли оператор гарантировать качество сигнала.

- Такую гарантию мы можем дать только по проводным сетям, - ответил специалист АО Алексей СОПЕЛКИН.

То есть можно обеспечить проводной интернет, можно установить на рынке базовую станцию, тогда сигнал будет усилен. Есть и другие варианты, но все они требуют дополнительных расходов.

- Вопрос в том, кто их будет нести, за чей счет банкет, - определил болевую точку проблемы председатель совета по защите прав предпринимателей Владимир ШАКУН. – Проще всего сказать, что то, как будут исполняться налоговые обязательства, - дело только предпринимателей. Но видно же, что ситуация серьезная, она влияет на множество людей, 11% всего действующего бизнеса – торговля. За каждым торгующим на базаре стоит семья, то есть еще несколько человек.

Участники встречи с рынков действительно говорили не только о технической стороне вопроса, но и о том, что «торговли нет, едва перебиваемся, обороты упали, мы только выживаем и дополнительные затраты непосильны». Просили вернуть патенты.

По словам Владимира Шакуна, совет еще раз аккумулирует услышанное, выработает рекомендации. А главное – доведет через головной офис палаты до республиканского уровня информацию о настроениях людей.