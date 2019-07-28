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таноми52
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maxsaf: Вы считаете я тут ради вас, чтобы вы что-то там себе поняли? Да Боже упаси! Скажу так: "Уже понятно, что Вы - мизогинист" И "вы" с маленькой буквы также не...
28.07.19 12:00
olegggon
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elektron: Говорят, на базаре кур доят Конкретнее интересно было бы! Это здание вроде принадлежит Гагику, который с акимом и акиматовскими за решетку угодил несколько лет назад.
28.07.19 11:55
maxsaf
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
таноми52: Да и успокойтесь уже. Я уже поняла, что Вы мизогинист Вы считаете я тут ради вас, чтобы вы что-то там себе поняли? )))
28.07.19 11:38
maxsaf
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
таноми52: Права Смаилова: "Некоторые комментарии в соцсетях просто ужасают". Прям заинтриговали, хочется ужасные коменты почитать, а где, не подскажете?
28.07.19 11:28
таноми52
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
maxsaf: - мутное дело. В чём "муть"? Это с точки зрения обывателя "муть". А в суде рассматривают дело по СУЩЕСТВУ. Если суд признал факт насилия, то и наказание должно быть...
28.07.19 11:27
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«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ

28 июля 2019, 10:04 |  Общество

 В областной палате предпринимателей прошла встреча с представителями открытых рынков города. Торгующие заявляют, что функционирование контрольно-кассовых машин с онлайн-передачей данных в условиях базара, невозможно.

 

На совет по защите прав предпринимателей пришли администраторы и торгующие нескольких рынков – «Салтанат», «Береке», верхней оптовки, Наримановского. Наримановцы не в первый раз, именно они в марте уже обращались в областную палату предпринимателей, указывая на отсутствие во многих бутиках технической возможности для работы онлайн-ККМ.

К 1 января 2020 года у всех торгующих должны быть такие кассовые аппараты, потому что с этого времени Налоговый кодекс РК отменяет для них возможность работать по патенту. 


Предприниматели же доказывают, что в металлических контейнерах, из которых и сделаны их торговые места, да еще в зимние морозы, оборудование работать не будет. У тех, кто уже приобрел онлайн-ККМ, есть тому доказательства. Сигнал для обеспечения работы таких кассовых машин нестабильный, слабый. Выступавшие рассказывали, что внутри металлической коробки его вообще нет. Чтобы что-то уловить, надо подходить к окну бутика. И то не факт, что получится.

Один из администраторов рынка сказал, что порой «люди вынуждены брать кассовые аппараты домой и там добивать чеки». 

В марте по обращениям торгующих с Наримановского рынка была создана рабочая группа , в которую вошли работники департамента госдоходов, специалисты центра техподдержки, сами предприниматели.

- Замеряли уровень сигнала при благоприятной погоде. Замеры показали, что уровень сигнала нестабилен и составляет от 22% до 35%, - доложила эксперт палаты предпринимателей Жибек СИИТОВА, - в двух торговых павильонах уровень сигнала был равен нулю. Тогда как согласно инструкции компании-производителя, для работы таких ККМ уровень сигнала должен быть не менее 50%.

Замеры так важны, потому что Налоговый кодекс предусматривает для торгующих только два варианта – либо оператор связи дает им справку об отсутствии сети, либо они обязаны приобрести онлайн-ККМ. Стоимость такой машины, по данным палаты, колеблется от 70 000 до 175 000 тенге плюс ежемесячные затраты на обслуживание оборудования в размере 1-3 МРП.

Оператором в данном случае является АО «Казтелеком», которое – дабы бизнес не нарушал Налоговый кодекс – предлагает несколько вариантов технического решения проблемы. Представителю компании торгующие задавали вопрос, сможет ли оператор гарантировать качество сигнала.

- Такую гарантию мы можем дать только по проводным сетям, - ответил специалист АО Алексей СОПЕЛКИН.

То есть можно обеспечить проводной интернет, можно установить на рынке базовую станцию, тогда сигнал будет усилен. Есть и другие варианты, но все они требуют дополнительных расходов.

- Вопрос в том, кто их будет нести, за чей счет банкет, - определил болевую точку проблемы председатель совета по защите прав предпринимателей Владимир ШАКУН. – Проще всего сказать, что то, как будут исполняться налоговые обязательства, - дело только предпринимателей. Но видно же, что ситуация серьезная, она влияет на множество людей, 11% всего действующего бизнеса – торговля. За каждым торгующим на базаре стоит семья, то есть еще несколько человек.

Участники встречи с рынков действительно говорили не только о технической стороне вопроса, но и о том, что «торговли нет, едва перебиваемся, обороты упали, мы только выживаем и дополнительные затраты непосильны». Просили вернуть патенты.

По словам Владимира Шакуна, совет еще раз аккумулирует услышанное, выработает рекомендации. А главное – доведет через головной офис палаты до республиканского уровня информацию о настроениях людей.
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§ Добринцофф
Re: «Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» -...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6630
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.07.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по видио,предпринимателей торгующих на улице надо защищать от открытия новых торговых домов,так что ли?
У нас все рынки расположены в центре города,неужели там связи нет,или на улице сигнал есть ,а именно в контейнере пропадает?
С патентом оно конечно удобнее,заплатил копейки и торгуешь на законных основаниях,с онлайн ККМ платить придётся больше,возможно это и есть основная причина недовольства торгующих.
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§ Vital
«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.07.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Конечно, это основная причина. Интересно а че люди не возмущаются наши? Как на автобусников, мы хотим знать сколько автобус приносит денег что бы не переплачивать больше.. И тут тоже надо так, мы хотим знать сколько зарабатывает торговец на рынке что бы не переплачивать за товар. :-o 8-)
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§ Добринцофф
«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6630
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.07.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Конечно, это основная причина. Интересно а че люди не возмущаются наши? Как на автобусников, мы хотим знать сколько автобус приносит денег что бы не переплачивать больше.. И тут тоже надо так, мы хотим знать сколько зарабатывает торговец на рынке что бы не переплачивать за товар.

Тут обратная ситуация,чем меньше расходов на налоги тем дешевле товар,тем кто ещё до сих пор ходит за покупками на базары выгодно что бы продавец работал на патенте, продавцу то же выгодно,невыгодно государству.
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§ elektron
«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3251
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Не правильно сравниваешь, без штанов оставить всех хочешь! :lol:
Автобусники, монополисты, не выбора ни конкуренции нет, только требуют больше.
А на рынке, хочешь купил, хочешь прошёл, в магазине купил, ну и тд. ;-)
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Часто ли вы посещаете рекреационные зоны Костаная, чтобы отдохнуть на лоне природы?
Да. Центральный сквер - прекрасное место, чтобы отдохнуть и развлечься.
Да. Парк Победы - тихий уголок, где можно отдохнуть душой и посидеть в тени деревьев.
Да. Лучшая рекреационная зона - это торгово-развлекательный центр.
Нет, те парки и скверы, что есть в Костанае, ухоженной зеленью не балуют.
 
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