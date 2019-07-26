Облачность и дожди - жару в Костанайской области слегка разнообразят осадки

В субботу, 27 июля, синоптики на территории Костанайской области осадков не ожидают. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью, предположительно, +10...+15, в районах до +18 градусов, а днём +25...+30, местами +33 градуса.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

В воскресенье, 28 июля, ночью местами, а днём на большей части области дожди, местами гроза, возможен град. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. Ночью столбики термометров могут показать +12...+17, местами +20 градусов, а днём +25...+30, в районах до +36 градусов.

- В Костанае в субботу без осадков, ночью +12...+17, местами +20 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В воскресенье в областном центре днём ждём сильные дожди с грозами и усиление ветра до 20 м/с. Ночью +15...+17, днём +28...+30 градусов.