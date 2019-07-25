Врачи медпоезда обнаружили более 10 случаев подозрений на туберкулез в Костанайской области
Галина КАТКОВА
Консультативно-диагностический поезд «Денсаулык» 21 июля завершил движение по 13 железнодорожным станциям области. За 13 дней работы его посетили 2 654 человека, из них 1 435 прошли обследования, сообщает пресс-служба проекта «Медицинский поезд». Помощь оказывалась бесплатно.
Фото instagram.com/medpoezd.kz
- Наиболее посещаемыми специалистами стали кардиолог – к нему обратилось 360 человек и терапевт, который успел принять 334 человека, - сообщает пресс-служба проекта «Медицинский поезд».
За время работы поезда проделано 82 малых хирургических операции, 100 процедур ФГДС, 613 УЗИ, и 348 флюорографий.
- В Костанайской области были зарегистрированы несколько случаев экстренного обращения: острый геморрагический инсульт, 2 случая острого ишемического инсульта, 2 случая острого коронарного синдрома с подозрением на инфаркт миокарда, острая аллергическая реакция по типу отека Квинке, - прокомментировала итоги руководитель медпоезда «Денсаулык» по маршруту Кокшетау-Костанай, врач-дерматовенеролог Гульшат ЕСБАЕВА. - Кроме этого, мы зафиксировали большое количество обращений по поводу ЛОР-заболеваний и проблем офтальмологического характера. Стоит отметить, что при флюорографических обследованиях мы обнаружили более 10 случаев подозрений на туберкулез, в том числе несколько рецидивов заболевания.
Фото instagram.com/medpoezd.kz
Обратившиеся на консультацию, пояснили «НГ» в пресс-службе проекта, получают от специалистов рекомендации по дальнейшему лечению, направления в местные медицинские учреждения. Для нуждающихся в экстренной помощи к поезду вызывали «скорую», чтобы доставить в больницу. Например, чета жителей Узункольского района приехала к поезду, чтобы получить стоматологическую помощь. Мужчина также обратился на прием к кардиологу, у него были выявлены признаки микроинсульта. Больного отправили в районную больницу.
В целом, по словам Гульшат Есбаевой, по посещению Северо-Казахстанской и Костанайской областей можно отметить частые обращения с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проблемами неврологического характера, заболеваниями ЖКТ - гастриты, дуодениты, а также кожными заболеваниями.
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