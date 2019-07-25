Несовершеннолетним наглядно показали правила поведения на воде в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
На центральном пляже Костаная 24 июля собрали 60 детей от 7 до 16 лет. Их пригласили на своеобразные учения. Специалисты ЧС, врачи из Центра медицины и катастроф вместе с сотрудниками Северного аэромобильного спасательного отряда разделились на несколько групп и наглядно показали детям скрытую опасность воды.
Интерес у детей вызвал манекен для реанимации легких
Офицер управления по ЧС Костаная Куаныш ТЕМИРБАЕВ коротко рассказал об основных правилах поведения на воде. А затем статист изобразил тонущего человека, спасать которого срочно выдвинулся катер спасателей.
Со спасательного катера «утонувшего» статиста отдали медикам
Дети реагировали по-разному: кто-то затаил дыхание и внимательно наблюдал за спасателями, кто-то активно вслух пережевал за «утопающего», когда его выловили за буйками и доставили на берег, где медики продемонстрировали принципы оказания первой помощи.
А потом детеям дали все попробовать самим - реанимировать специальный манекен, плавать вместе со спасателями, кидать спасательный круг...
-Спасать людей приходится часто. Как правило, за смену обязательно найдется 2 или 3 человека, кто начинает тонуть, - рассказал «НГ» спасатель Северного аэромобильного отряда Сергей МЕЛЬНИКОВ. - Чаще всего люди просто переоценивают свои силы или лезут в воду под действием алкоголя.
Тонут в Костанайской области летом часто. За июнь и июль 2019 года погибли в воде 15 человек, из них трое - дети. В прошлом году утонули 14, среди них - 6 детей.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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