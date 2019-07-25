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Змея Подколодная
Это уже даже не топпинг, а древесный геноцид какой-то...
Обкромсали всю улицу Майлина. Убожество. Все закатали в брусчатку.Скоро начнут прогрессировать бронхо-легочные заболевания.
25.07.19 17:44
Змея Подколодная
За полицейскими и судьями будут следить специальные люди
Уже даже не смешно))) А кто будет блюсти за спец подразделением?)
25.07.19 17:33
Змея Подколодная
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
а вы можете дальше тешить себя иллюзиями,что добрый дядя работодатель оплатит вам безбедную старость. Это смотря где работать. У Вас, уважаемый, без сомнения так и будет) Но дядя-работодатель...
25.07.19 17:23
drakon
За полицейскими и судьями будут следить специальные люди
В полиции же есть - УСБ. Теперь за УСБ, тоже будут - следить... :lol: :oops: :-x
25.07.19 17:15
Убийца драконов
Это уже даже не топпинг, а древесный геноцид какой-то...
Сейчас шел вдоль Абая, возле СХИ, там тоже обрезают деревья. И нет чтобы просто подровнять, они целыми ветками спиливают. Итак некрасивые огрызки торчат вместо деревьев, так еще рядом бродят с...
25.07.19 16:59
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Несовершеннолетним наглядно показали правила поведения на воде в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

25 июля 2019, 10:33 |  Общество

На центральном пляже Костаная 24 июля собрали 60 детей от 7 до 16 лет. Их пригласили на своеобразные учения. Специалисты ЧС, врачи из Центра медицины и катастроф вместе с сотрудниками Северного аэромобильного спасательного отряда разделились на несколько групп и  наглядно показали детям скрытую опасность воды.

Интерес у детей вызвал манекен для реанимации легких

Офицер управления по ЧС Костаная Куаныш ТЕМИРБАЕВ коротко рассказал об основных  правилах поведения на воде. А затем статист изобразил тонущего человека, спасать которого срочно выдвинулся катер спасателей.

Со спасательного катера «утонувшего» статиста отдали медикам

 Дети реагировали по-разному: кто-то затаил дыхание и внимательно наблюдал за спасателями, кто-то активно вслух пережевал за «утопающего», когда его выловили за буйками и доставили на берег, где медики продемонстрировали принципы оказания первой помощи.

А потом детеям дали все попробовать самим - реанимировать специальный манекен, плавать вместе со спасателями, кидать спасательный круг...

-Спасать людей приходится часто. Как правило, за смену обязательно найдется 2 или 3 человека, кто начинает тонуть, - рассказал «НГ» спасатель Северного аэромобильного отряда Сергей МЕЛЬНИКОВ. - Чаще всего люди просто переоценивают свои силы или лезут в воду под действием алкоголя.

Тонут в Костанайской области летом часто. За июнь и июль 2019 года погибли в воде 15 человек, из них трое - дети. В прошлом году утонули 14, среди них - 6 детей.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Да. Лучшая рекреационная зона - это торгово-развлекательный центр.
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