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Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
URL=http://www.radikal.ru]a.radikal.ru [/URL Наверно так нельзя делать. Щас Елена будет ругатся. Кормить с рук незя. Мороженое трескают. Клюв заболеет, простынут
24.07.19 21:25
Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый вроде 444 маршрутка с ногинска до метро партизанская. Я не запомнил. Спросил до метро и все. Назад на автобусе поеду с метро партизанской. Там все до единого борадачи))) Кстати на вднх воробьи...
24.07.19 21:23
Серый волк
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
maxsaf: Как тут играть в баскетбол, если ворота закрепить? Там и разметка должна быть разная. Две разные площадки для футбола и баскетбола, или кольца крепить на боковых линиях от футбола если...
24.07.19 21:12
таноми52
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
Я правильно поняла, что теперь, когда в ЕНПФ будут перечисляться 10% работодателем и 5% из з/п работника, то в последующем пенсионер будет получать пенсию до конца жизни не зависимо, сколько набежало...
24.07.19 20:59
Серый волк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Vital: Ваще не возможно стало у вас. Какие то бородачи на маршрутках работают. Всем хамят. Женщину только что обругал. С аулов приехали. Работать не умеют... Ну вот попереименовывают свои улицы...
24.07.19 20:52
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Жаркие выходные с кратковременными дождями вновь ждут жителей Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

24 июля 2019, 17:51 |  Общество

 По прогнозам синоптиков, синоптическая ситуация второй половины недели не будет существенно отличаться от той, в которой мы находимся сейчас. Кратковременные небольшие дожди могут пролиться в любую минуту, но у областного центра дождаться небесной влаги гораздо меньше шансов. Основная доля осадков все же придется на территорию области. Местами небольшие дожди будут сопровождаться грозами и градом.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

 - Погода останется очень теплой, - сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА, - В четверг, 25 июля, ночью по области ожидаемая температура — +12..17, местами +20 °С, днем +22..27, местами +33 градуса. В Костанае ночью прогнозируем +12..14, днем — +25..27 °С. В пятницу температура воздуха по области будет колебаться в пределах +12..17, местами до +20 градусов ночью. Днем будет жарко — +25..30, местами +33 градуса. В областном центре температура ожидается более комфортная, термометры покажут +12..14 градусов ночью и +25..27 днем. Температурные показатели субботней ночи составят +12..17, местами +20 °С на территории области и +14..16 °С в Костанае. День субботы вновь будет отмечен жарой: ожидаем +28..33, местами +36 по области и +28..30 в Костанае.

В четверг от излишнего перегрева костанайцев и жителей области будет спасать северный ветер, дующий со скоростью 9-14 м/с. Периодически его скорость будет достигать 18 м/с. В пятницу и субботу, 26-27 июля, ветер будет менять направление с северо-восточного на юго-восточное. Прогнозируемая скорость его: 9-14 м/с, но возможны временные усиления до 15-20 м/с.
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"Нужные деньги"
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Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов переименовать улицу Гагарина в проспект им. Назарбаева, а ул. Гвардейской присвоить имя Гагарина?
Да. Имя первого президента должна носить основательная улица с хорошей перспективой развития.
5 % 5.3%
Да. Все равно что-нибудь переименуют, так уж пусть сделают это побыстрее.
3 % 3.8%
Нет. Проспекты Назарбаева есть почти в каждом областном центре РК, зачем тратить деньги дополнительно?
43 % 43.8%
Нет. Таким образом имя первого космонавта окажется незаслуженно забытым.
47 % 47.1%
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