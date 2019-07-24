Жаркие выходные с кратковременными дождями вновь ждут жителей Костанайской области

По прогнозам синоптиков, синоптическая ситуация второй половины недели не будет существенно отличаться от той, в которой мы находимся сейчас. Кратковременные небольшие дожди могут пролиться в любую минуту, но у областного центра дождаться небесной влаги гораздо меньше шансов. Основная доля осадков все же придется на территорию области. Местами небольшие дожди будут сопровождаться грозами и градом.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- Погода останется очень теплой, - сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА, - В четверг, 25 июля, ночью по области ожидаемая температура — +12..17, местами +20 °С, днем +22..27, местами +33 градуса. В Костанае ночью прогнозируем +12..14, днем — +25..27 °С. В пятницу температура воздуха по области будет колебаться в пределах +12..17, местами до +20 градусов ночью. Днем будет жарко — +25..30, местами +33 градуса. В областном центре температура ожидается более комфортная, термометры покажут +12..14 градусов ночью и +25..27 днем. Температурные показатели субботней ночи составят +12..17, местами +20 °С на территории области и +14..16 °С в Костанае. День субботы вновь будет отмечен жарой: ожидаем +28..33, местами +36 по области и +28..30 в Костанае.

В четверг от излишнего перегрева костанайцев и жителей области будет спасать северный ветер, дующий со скоростью 9-14 м/с. Периодически его скорость будет достигать 18 м/с. В пятницу и субботу, 26-27 июля, ветер будет менять направление с северо-восточного на юго-восточное. Прогнозируемая скорость его: 9-14 м/с, но возможны временные усиления до 15-20 м/с.