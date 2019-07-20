Известного врача в Казахстане подозревают в незаконном изъятии органов

Известный казахстанский трансплантолог Гани Куттымуратов находится в СИЗО уже третий месяц, сообщает tengrinews.kz.

Фото Гани Куттымуратова из социальных сетей

Как сообщил президент общественного объединения "Защита прав медицинских работников" Нурлыбек УДЕРБАЕВ на пресс-конференции, на врача завели уголовное дело по статьям 264, часть 2, "Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации", и 116, часть 3, "Незаконное изъятие органов и тканей человека" с 1 мая 2019 года. Расследование, по его словам, ведет Следственный комитет МВД.

Гани Куттымуратов взят по стражу. Нурлыбек Удербаев заявил, что трансплантолог уже третий месяц находится в СИЗО.

- Как выяснилось, в 2017 году некая иностранная компания заключает договор с руководством Национального научного центра онкологии и трансплантологии корпоративного фонда, где Гани Куттымуратов работал заведующим Отделения трансплантации. (Проводилась операция – Прим.) по проведению трансплантации почек от живого донора для организации медицинского туризма в Казахстане и привлечение иностранных пациентов на пересадку на базе центра, - заявил Удербаев. - В договоре были указаны все организационные, юридические, финансовые аспекты. С момента заключения договора, стали поступать иностранные граждане в центр, как доноры, так и реципиенты. Согласно приказу, все эти пациенты проходили комиссии, как этические, так и врачебные, и после этого принималось решение о проведении трансплантации. Операции по пересадке почек были успешно проведены и в последующем пациенты в удовлетворительном состоянии были выписаны и уехали на Родину с глубокой благодарностью. Теперь Куттымуратов обвиняется в том, что он единолично проводил госпитализацию, организацию и оперативное вмешательство по пересадке почек. Конечно, как заведующий отделением, он принимал участие в госпитализации, но он никак не мог проводить организацию этого всего. То есть договариваться с пациентами, находить их, проводить какие-то между ними договоренности. Он как врач делал то, что умел делать, и что может.

На пресс-конференцию пришли пациенты, нуждающиеся в медицинской помощи врача. Они выступили с просьбой к правоохранительным органам изменить меру пресечения на время расследования.

В мероприятии также принимали участие глава Национального научного кардиохирургического центра Юрий ПЯ, заведующий отделением детской урологии в Центре материнства и детства Ардак Айнакулов, президент "Общество пациентов в трансплантации "Өмip сыйы" Сандугаш Орынбаева.

- Первую программу по трансплантации мы внедряли вместе, все правовые и моральные, и этические стороны трансплантации сердца разрабатывали вместе. Я знаю его, как врача, хирурга, коллегу, человека. Для меня странно, что он по этим статьям обвиняется, находится в СИЗО. Он не представляет опасность для окружающих. Если бы он был убицей-рецидивистом, маньяком, то тогда я понимаю. Следствие может идти, но держать такого человека в СИЗО недопустимо. Организовать международную транснациональную группировку хирургу это не по силам и одновременно оперировать. Мое мнение, это нереально, - сказал Юрий Пя на пресс-конференции.

По словам Юрия Пя, последние месяцы в Казахстане остановилась трансплантация в связи с этим событием. Сообщается, что в Казахстане около 2 500 пациентов нуждаются в пересадке почек в настоящее время.

Гани Куттымуратов - доктор медицинских наук PhD, обладатель международной стипендии "Болашак", 2005-2008 годы. Главный внештатный трансплантолог Минздрава Казахстана в 2011-2013 годах, врач-трансплантолог высшей категории. Врач принимал участие в организации и проведении изъятия органов впервые в Нур-Султане, когда были изъяты сердце и почки от трупного донора и впервые произведена пересадка сердца в Казахстане в 2012 году. Куттымуратов также организатор и инициатор проведения первой в Казахстане трансплантации поджелудочной железы и почек пациенту с сахарным диабетом в 2016 году. Провел более 340 трансплантаций почек, как от живого, так и от трупного донора. Принимал участие в разработке нормативно-правовых актов, законов, регламентирующих трансплантологию в Казахстане.



