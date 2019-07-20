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Сталкер
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Victor Yang: Кстати, а замену колеса согласовывали с проектировщиком? Разумеется - согласовали. Victor Yang: могут пребывать более 50 человек Согласно пункту 6.2.2 Заключения ТОО...
20.07.19 17:07
Victor Yang
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Сталкер: Потом в августе подрядчик сообщает: потом покупать другое колесо, более лучшее за те же деньги. При этом китайское заказали уже в июле того же года. А вот в конце августа сообщили: меняем...
20.07.19 16:57
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Приятно, всётаки, както... Не, не понимаю ЕВ хватает пачки на два месяца плюс растворимое. Зачем ты берешь четыре сразу. Нафига?
20.07.19 16:43
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
А так то последние недели смотрю в новостях шоу от зе! Команда. Так интересно. Как пример обменять украинца на украинца. Один сидит в России , приговор 15,за терроризм, второй в Киеве, суда еще не...
20.07.19 16:36
Сталкер
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Victor Yang: Кстати, на сайте госэкспертизы такого проекта нет. Или они частную проходили? Или ПСД вообще не было? Объект II категории. Технически несложный. Такт проектировщик определил....
20.07.19 16:35
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Жара, дожди и ветер определят синоптическую ситуацию в выходные дни в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

20 июля 2019, 08:24 |  Общество

20-21 июля, по области местами пройдут кратковременные дожди, причем в воскресенье возможен град. В понедельник, 22 июля в некоторых районах области возможны сильные дожди. В областном центре в воскресенье ожидается гроза. Не исключен град. 

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу ночные температуры по области будут держаться в пределах 17-22 градусов, но местами столбики термометров поднимутся до отметки 25 градусов,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА, - в Костанае прогнозируем 20-22 °С. День 20 июля будет жарким: по области 30-35, местами 38 °С, в Костанае 33-35 °С. В воскресенье ждем некоторое снижение температуры воздуха. Ночью по области 15-23, в Костанае — 18-20 градусов. Днем по области  — 23-28, в областном центре 25-27 °С. В понедельник по области ночью 13-18, местами 21, днем — 23-28, местами 31 °С. В Костанае ночью 16-18, днем2 6-28 градусов.

В субботу ветер сменит направление с южного на северо-западное, которое сохранится до начала следующей недели. Скорость ветра в субботу составит 9-14, местами до 18 м/с. В воскресенье временами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, а в понедельник отдельные порывы будут достигать 23 м/с.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов переименовать улицу Гагарина в проспект им. Назарбаева, а ул. Гвардейской присвоить имя Гагарина?
Да. Имя первого президента должна носить основательная улица с хорошей перспективой развития.
Да. Все равно что-нибудь переименуют, так уж пусть сделают это побыстрее.
Нет. Проспекты Назарбаева есть почти в каждом областном центре РК, зачем тратить деньги дополнительно?
Нет. Таким образом имя первого космонавта окажется незаслуженно забытым.
 
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