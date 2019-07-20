Жара, дожди и ветер определят синоптическую ситуацию в выходные дни в Костанайской области

20-21 июля, по области местами пройдут кратковременные дожди, причем в воскресенье возможен град. В понедельник, 22 июля в некоторых районах области возможны сильные дожди. В областном центре в воскресенье ожидается гроза. Не исключен град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу ночные температуры по области будут держаться в пределах 17-22 градусов, но местами столбики термометров поднимутся до отметки 25 градусов,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА, - в Костанае прогнозируем 20-22 °С. День 20 июля будет жарким: по области 30-35, местами 38 °С, в Костанае 33-35 °С. В воскресенье ждем некоторое снижение температуры воздуха. Ночью по области 15-23, в Костанае — 18-20 градусов. Днем по области — 23-28, в областном центре 25-27 °С. В понедельник по области ночью 13-18, местами 21, днем — 23-28, местами 31 °С. В Костанае ночью 16-18, днем2 6-28 градусов.

В субботу ветер сменит направление с южного на северо-западное, которое сохранится до начала следующей недели. Скорость ветра в субботу составит 9-14, местами до 18 м/с. В воскресенье временами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, а в понедельник отдельные порывы будут достигать 23 м/с.