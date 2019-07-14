Жара сохранится на территории Костанайской области в ближайшие два дня

Продолжающийся вынос горячего и сухого воздуха с районов Ирака и Ирана - причина наступившей жары, сообщает "Казгидрмет". В Костанайской области 14 и 15 июля сохранится сухая и жаркая погода. Ночью - 20-22 градуса тепла, днем - 33-36. Фото akcenty.info Лишь ко вторнику, 16 июля, жара начнет немного спадать. Синоптики обещают ночью 18-20 градусов. Днем 28-30. По области местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.