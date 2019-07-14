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Жара сохранится на территории Костанайской области в ближайшие два дня
14 июля 2019, 13:00 | Общество
Продолжающийся вынос горячего и сухого воздуха с районов Ирака и Ирана - причина наступившей жары, сообщает "Казгидрмет". В Костанайской области 14 и 15 июля сохранится сухая и жаркая погода. Ночью - 20-22 градуса тепла, днем - 33-36.
Фото akcenty.info
Лишь ко вторнику, 16 июля, жара начнет немного спадать. Синоптики обещают ночью 18-20 градусов. Днем 28-30.
По области местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в Костанае
Твою ж мать :-( каждый день проезжаю мимо таких ворот. И все норм.
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"
drakon: Петропавловск на Камчатке? Который... Ну это смотря сколько рулонов везти будешь. :lol: от пяти рулонов, лучше сразу через Воркуту или Магадан. ;-)
Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в Костанае
Соболезнования родным.
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"
elektron: Лучше в Курган или Омск и через Петропавловск ;-) Петропавловск на Камчатке? Который... :lol: :oops: :-P
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"
drakon: Представил - себе. Лучше в Курган или Омск и через Петропавловск ;-) Там нормально можно "контроль" пройти, без издевательсв :-( [Исправлено: elektron, 13.07.2019 - 20:36]