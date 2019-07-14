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maxsaf
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Твою ж мать :-( каждый день проезжаю мимо таких ворот. И все норм.
14.07.19 12:22
elektron
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"
drakon: Петропавловск на Камчатке? Который... Ну это смотря сколько рулонов везти будешь. :lol: от пяти рулонов, лучше сразу через Воркуту или Магадан. ;-)
14.07.19 11:59
Victor Yang
Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в Костанае
Соболезнования родным.
14.07.19 10:55
drakon
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"
elektron: Лучше в Курган или Омск и через Петропавловск ;-) Петропавловск на Камчатке? Который... :lol: :oops: :-P
14.07.19 05:12
elektron
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"
drakon: Представил - себе. Лучше в Курган или Омск и через Петропавловск ;-) Там нормально можно "контроль" пройти, без издевательсв :-( [Исправлено: elektron, 13.07.2019 - 20:36]
14.07.19 01:31
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Ожирением можно "заразиться" - исследователи

14 июля 2019, 11:13 |  Общество

Ваш вес может зависеть от веса окружающих вас людей. Если вы живете в местности, где проживает много тучных людей, то легко можете набрать лишние килограммы. Особенному риску подвержены дети и подростки. К такому выводу пришли американские ученые в ходе изучения образа жизни небольших замкнутых сообществ, сообщает tengrimix.

Фото с сайта lifecareindia.com

Исследователи проанализировали зависимость индекса массы тела (ИМТ, показателя, отражающего, насколько вес тела человека соответствует норме) более 1100 подростков и свыше 1300 родителей от региона проживания. Ученые пришли к выводу, что жизнь в сообществе, многие члены которого имеют лишний вес, повышает риск ожирения у остальных жителей населенного пункта. По мнению экспертов, распространение ожирения можно сравнить с распространением инфекционных заболеваний, которые передаются от человека к человеку при социальных контактах.

В крупном долгосрочном исследовании Military Teenagers' Environments, Exercise, and Nutrition Study (M-TEENS) ("Изучение условий окружающей среды, питания, физической активности подростков из семей военнослужащих"), о котором идет речь, принимают участие семьи американских военнослужащих. Ученые отслеживают, как условия в школах на территории военных баз отражаются на здоровье детей, их рационе и физической активности. Военные базы являются довольно закрытыми сообществами, объединяющими семьи, прибывшие из разных регионов страны, поэтому данный подход позволил уменьшить значимость географического фактора.

Как было установлено в ходе исследования, связь между высоким уровнем случаев ожирения в округе и повышенным индексом массы тела в семьях военнослужащих действительно существует. Эта связь сохранялась вне зависимости от возраста, уровня достатка и воинского звания родителей. В семьях, где родители имели лишний вес, дети также были более склонны к ожирению. Чем дольше семья жила в "склонном к ожирению" округе, тем более высокий ИМТ был у ее членов. Уже через два года проживания в "тучном" округе у подростков и других членов семей отмечался повышенный ИМТ.

По мнению ученых, на набор лишнего веса влияют поведенческие и пищевые привычки, а также режим физической активности окружающих вас людей. То есть если в вашей семье переедают, то вы, скорее всего, тоже начнете так делать. А если ваши близкие много и активно двигаются, то и у вас есть шансы сохранить стройную фигуру.

Хотя, как отмечают эксперты, эти выводы и не являются большим сюрпризом, они служат еще одним значимым доказательством гипотезы о том, что социальные контакты играют большую роль в формировании как здоровых, так и нездоровых поведенческих привычек у человека, особенно у детей.

Таким образом, если мы хотим, чтобы наши дети отличались крепким здоровьем, нам самим следует придерживаться правил здорового питания, быть физически активными, чтобы "заразить" здоровым поведением своих детей.

Материал подготовлен профессором медицины Алмазом Шарманом
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