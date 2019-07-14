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«Приближаемся к большим боям». Иван Дычко сделал заявление после победы
13 июля 2019, 23:17 | Спорт
Казахстанский боксер Иван Дычко провел девятый бой на профессиональном ринге и одержал девятую победу нокаутом, передает Today.kz.
Фото: instagram.com/@ivandychko
28-летнему уроженцу Рудного удался, казалось незаметный, удар в висок, который моментально сложил американца.
Поединок состоялся в развлекательном комплексе Seminole Hard Rock Hotel and Casino во Флориде. Соперником Дычко по восьмираундовому бою в супертяжелом весе был американец Нэйт Хэвен (9-2, 7 КО).
Встреча завершилась досрочной победой казахстанца.
- Я рад очередной победе. С каждой победой моя команда приближается к большим боям. Спасибо всем за поддержку. Впереди еще много работы и зрелищных боев, – написал Иван в Instagram после поединка.
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