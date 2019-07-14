«Приближаемся к большим боям». Иван Дычко сделал заявление после победы

Казахстанский боксер Иван Дычко провел девятый бой на профессиональном ринге и одержал девятую победу нокаутом, передает Today.kz.

Фото: instagram.com/@ivandychko

28-летнему уроженцу Рудного удался, казалось незаметный, удар в висок, который моментально сложил американца.

Поединок состоялся в развлекательном комплексе Seminole Hard Rock Hotel and Casino во Флориде. Соперником Дычко по восьмираундовому бою в супертяжелом весе был американец Нэйт Хэвен (9-2, 7 КО).

Встреча завершилась досрочной победой казахстанца.

- Я рад очередной победе. С каждой победой моя команда приближается к большим боям. Спасибо всем за поддержку. Впереди еще много работы и зрелищных боев, – написал Иван в Instagram после поединка.