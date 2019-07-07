Читательский рейтинг
Ветер и неустойчивая погода - прогноз на воскресенье для Костанайской области
7 июля 2019, 07:42 | Общество
С прохождением атмосферных фронтов в Костанайской области сохранится неустойчивая погода. В воскресенье, 7 июля, ночью возможен туман. Днем синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 м/с.
Фото с сайта photosight.ru
По области ночью ожидается 13-15 градусов тепла, днём от +25 до +27.
Последние новости
07.07.19 01:28 Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
06.07.19 10:25 "Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
06.07.19 10:11 Циклоны принесут в Костанайскую область дожди и ветер
06.07.19 09:17 Тренер ФК "Тобол" Владимир Газзаев: "Когда играют за первое место, так нельзя судить!"
05.07.19 21:08 "Тобол" проиграл "Астане" на своем поле
05.07.19 16:37 От ЭЦП откажутся в Казахстане
05.07.19 16:02 Молодой мужчина пропал в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Сейчас на сайте
Гостей: 87
Пользователей: 0
Всего: 87
Вы гость здесь
Пользователей: 0
Всего: 87
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
"Тобол" проиграл "Астане" на своем поле
Maksim Glushko: Ну так то при Архимеде Тобол выполз из пропасти который был при прошлом акиме, просто перед днем Астаны выигрывать одноименный клуб нельзя)) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ...
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
Maksim Glushko: Мне одному интересно на какие шишы он будет штраф выплачивать? почему бы у него все имущество не конфисковать, а потом посмотреть как он будет выкручиваться Полисяек в Джетыгаре...
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
Козлов я: Толку никакого не будет, пока всех акимов не станет избирать народ. Смешно. Выборы (которые действительно честные) - борьба рекламных кампаний и не более. У кого денег больше - у того...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Сделать фотку. Это важно. А то можно не успеть сделать фотку. Такие дела.
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
Толку никакого не будет, пока всех акимов не станет избирать народ. А так только продолжается семейственность,клановость и т.п.