Ветер и неустойчивая погода - прогноз на воскресенье для Костанайской области

С прохождением атмосферных фронтов в Костанайской области сохранится неустойчивая погода. В воскресенье, 7 июля, ночью возможен туман. Днем синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 м/с.

Фото с сайта photosight.ru

По области ночью ожидается 13-15 градусов тепла, днём от +25 до +27.