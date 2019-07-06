Циклоны принесут в Костанайскую область дожди и ветер

По данным РГП "Казгидромет" на северные области республики в выходные будут оказывать влияние атмосферные фронты, связанные с циклонами, перемещающимися через северные районы Европейской части России и Западную Сибирь.

6 июля, в субботу, в Костанайской области можно ожидать дождь с грозой, местами не исключен град, усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17 градусов тепла, днём - 22-27.