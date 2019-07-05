Национальный день домбры отмечают в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
День домбры в Казахстане согласно прошлогоднему указу президента Назарбаева отмечают в первое воскресение июля. В Костанае в этом году праздничные мероприятия стартовали раньше и растянутся до конца недели. В Доме дружбы день домбры отмечали сегодня.
Здесь прошла масштабная выставка баурсаков, тюбетеек. Естественно, особое внимание организаторы уделили домбре. Несмотря на рабочее время, на праздник пришло много людей.
В тюбетейке из войлока не жарко летом и не холодно зимой
- Я принёс на выставку две домбры из клёна и красного дерева, которые я создал сам, это ручная работа, - рассказал "НГ" мастер Кабдол-Мажит СУНДЕТОВ. - Я делаю домбры уже 40 лет. Это сложный и длительный процесс. Чтобы собрать один инструмент, потребуется почти неделя, и это при условии, что все материалы заготовлены заранее. Овладевать этим мастерством я в молодости специально учился в Алматы.
Рядом с совсем новыми музыкальными инструментами расположился уникальный экспонат. Из музея костанайской академии МВД привезли хранящуюся там домбру, которая принадлежала известному казахскому писателю Мухтару Ауезову. В академию её передали родственники Шыракбека Кобылбаева, бывшего министра МВД в КазССР и начальника академии, которая сейчас носит его имя.
Костанайцев угощали двадцатью видами баурсаков: дорожными, греческими, татарскими, киргизскими и так далее. Их предлагали запивать айраном и кумысом.
Самодеятельные национальные коллективы подготовили небольшой концерт.
Первокурсник Академии МВД Дарын Аманжолов исполнил кюй на домбре
Запить баурсаки предлагали национальными напитками
У казахов тюбетейки носят только мужчины. А у кыргызов и женщины
Домбры разных народов отличаются по форме и звучанию
Фото Николая СОЛОВЬЕВА И Герогия ГОВОРОВА
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