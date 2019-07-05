Информация о свободных земельных участках в Костанайской области, размещенная на интерактивной карте, не соответствует действительности

Эксперты Палаты предпринимателей Костанайской области провели анализ информационных систем и деятельности уполномоченных органов при предоставлении земельных участков. О результатах своей работы они доложили на заседании межведомственной рабочей группы 4 июля.

- Информация о наличии свободных участков, их площади и местонахождении размещается в электронном виде на интерактивной карте, - сообщил на заседании эксперт Палаты предпринимателей Костанайской области Наурзбай БЕГИЖАНОВ. - Анализ показал, что многие данные не соответствуют действительности. К примеру, на момент анализа в Аркалыке находилось 12 свободных земельных участков, на карте было отображено только 9. В Алтынсраинском районе - 21 свободный участок, на карте был отображен только 1. В Сарыкольском районе был 1 свободный участок, на карте — 14. Информация о земельных участках в Камыстинском, Наурзумском, Узункольском раойнах на интерактивной карте вообще отсутствует.

На заседании также подняли вопрос о проблеме с дачными участками в садовых обществах. Сейчас очень много брошенных дач, но данных о том, принадлежит ли конкретный участок садовому обществу или еще числится на владельце — нигде не найдешь. Кроме того, проблема с дачными и гаражными участками заключается в том, что интерактивная карта отображает только оформленные участки, которых раза в 2 меньше, чем неоформленных.

Представители отдела земельных отношений сразу сообщили, что повести работу по анализу количества садовых участков, их собственности, они не смогут из-за нехватки сотрудников. И желательно эту работу делать совместно с председателями садовых обществ.

- В скором времени в Костанае планируют разработать геопортал, на котором будет размещена информации о наличии земельных участках, о подведенных к ним коммуникациям, чтобы предприниматель знал, во сколько обойдется обслуживание участка, - сообщил председатель межведомственной рабочей группы Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Думаю, что нужно согласовать работу геопортала с представителями различных управлений. Важно выяснить, что предприниматели хотели бы видеть на геопортале, что хотели бы видеть представители управления архитектуры и градостроительства, других управлений.