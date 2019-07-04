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О том, что следует ожидать в связи с введением обязательного медицинского страхования, напомнили костанайцам

Георгий ГОВОРОВ

4 июля 2019, 15:09 |  Общество

С 1 января 2020 года в Казахстане внедряется обязательное социальное медицинское страхование. Об этом на специальном брифинге сегодня, 4 июля, рассказал заместитель директора НАО "Фонд социального медицинского страхования" Батырбек НУРГАЛИЕВ.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Правительством уже приняты два постановления, которые регламентируют и разделяют пакеты медицинских услуг, - отметил Нургалиев. - Есть перечень услуг, который входит в гарантированный объём медицинских услуг и действует для всех граждан, оралманов, лиц не имеющих гражданства или иностранцев, которые постоянно проживают на территории республики. А есть пакет,  доступный только для застрахованных граждан.

Батырбек Нургалиев отметил, что необходимость внедрения системы ОСМС вызвана финансовыми трудностями. По его словам, государство столкнулось с тем, что перечень гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи достаточно чётко расписан, но не обеспечен финансово. По подсчётам специалистов, дефицит средств для оказания  бесплатной медпомощи, приблизился к 369 млрд тенге.

Для полного обеспечения бесплатных услуг нужно увеличить затраты почти на треть. Сейчас на эти цели выделяется 978 млрд тенге.

Всего на нужды здравоохранения из республиканского бюджета выделяется 1 трлн 700 млрд тенге, что составляет 3,3% от ВВП всей страны. Хотя специалисты ВОЗ считают, что необходимо выделять не менее 6%. Если учитывать эту рекомендацию, то бюджет необходимо увеличить почти в 2 раза, отметил Нургалиев.

Он напомнил также, что с 1 января 2020 года гражданам придется отчислять придётся 1% от собственной заработной платы в фонд ОСМС. Кроме того законом предусмотрены отчисления в фонд от работодателей. Самозанятые и фрилансеры смогут добровольно отчислять 5% от минимальной заработной платы. Кроме того, для такой категории граждан предусмотрен единый социальный платёж, где в него автоматически включены отчисления в фонд ОСМС. Чтобы стать участником системы, необходимо производить отчисления не менее 3-х месяцев.

Разъяснения на местах, видимо, связаны с тем, что 18 июня министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ представил в Правительстве новые пакеты гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Система, разделённая на три модели, начнёт действовать с 1 января 2020 года.

Informburo.kz подготовило карточки, которые наглядно объясняют, что и как изменится с 1 января 2020 года: кто будет иметь право на бесплатную медпомощь, что будет входить в ГОБМП и чем будут отличаться пакеты услуг тех, за кого отчисляют взносы.

№1. Какие услуги будут оказывать бесплатно?

В гарантированный объём бесплатной медицинской помощи войдёт всё, что касается неотложного медицинского вмешательства:

  • скорая помощь;
  • санитарная авиация;
  • наблюдение больных, страдающих хроническими заболеваниями;
  • стационарозамещающая помощь по экстренным показаниям.

Это полагается всем. По гарантированному объёму медпомощи все без исключения смогут обращаться в поликлинику, лечиться в стационаре, проходить диагностику. Сюда входит и лечение социально-значимых заболеваний:

  • туберкулёз;
  • ВИЧ/СПИД;
  • хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;
  • злокачественные новообразования;
  • сахарный диабет;
  • психические расстройства и расстройства поведения;
  • церебральный паралич;
  • острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев);
  • ревматизм;
  • системные поражения соединительной ткани;
  • дегенеративные болезни нервной системы;
  • демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;
  • орфанные заболевания.

Медицинская реабилитация – только для больных туберкулёзом, а паллиативная помощь – всем, кому она нужна. То же правило распространяется и на основные хронические неинфекционные и острые инфекционные заболевания, опасные для окружающих:

  • ВИЧ;
  • геморрагические лихорадки;
  • дифтерия;
  • менингококковая инфекция;
  • полиомиелит;
  • сифилис;
  • лепра;
  • малярия;
  • сибирская язва;
  • туляремия;
  • туберкулёз;
  • холера;
  • чума;
  • брюшной тиф;
  • острый вирусный гепатит;
  • психические расстройства и расстройства поведения.

Все граждане получат неотложную медицинскую помощь, приём и консультацию терапевта (острые или обострение хронических заболеваний), по вопросам ЗОЖ, планирования семьи, а также диагностические услуги.

В ГОБМП не входят приёмы у узких специалистов. Тем, кто не является участником ОСМС, нужно будет платить за посещение узкого специалиста. Это касается в том числе и хронических заболеваний, по которым не ведут динамическое наблюдение.

№2. Как узнать, на какие бесплатные услуги пациент имеет право?

Всю необходимую информацию по бесплатным медицинским услугам в рамках пакетов ОСМС и ГОБМП можно будет узнать:

  • у своего лечащего врача общей практики;
  • на сайте Фонда социального медицинского страхования;
  • в контакт-центре 1414;
  • в департамент ФСМС по работе с населением.

№3. Что получат участники системы медстрахования?

ОСМС даёт право получать расширенный объём медпомощи:

  • консультативно-диагностическую помощь, в том числе дорогостоящие лабораторные услуги;
  • амбулаторное лекарственное обеспечение сверх ГОБМП;
  • стационарозамещающую помощь и плановую стационарную помощь;
  • медицинскую реабилитацию;
  • восстановительное лечение в позднем восстановительном периоде.

"Тот объём медисследований, по которым есть очередь: прохождение компьютерной томографии, УЗИ, лабораторные анализы, полимеразная цепная реакция – мы их из-за хронического недофинансирования лимитировали. Теперь те, кто застрахован, получат весь объём этих исследований в случае необходимости. Это плюс, который испытает на себе застрахованный", – рассказал заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Эрик Байжунусов.

В консультативно-диагностическую помощь в рамках ОСМС входят:

  • профилактический специализированный осмотр здоровых взрослых и детей до 18 лет – 1 раз в год;
  • стоматологические услуги (для детей до 18 лет, инвалидов, пенсионеров, многодетных матерей);
  • приём, консультации и процедуры у узких специалистов;
  • наблюдение у узких специалистов пациентов с хроническими заболеваниями, не подлежащими динамическому наблюдению;
  • лабораторная диагностика, в том числе дорогостоящие услуги.

№4. Можно ли обращаться в частные клиники?

Лечение как в пакете ОСМС, так и в ГОБМП можно получить как в государственной, так и в частной клинике. Для этого необходимо, чтобы клиника имела договор с Фондом социального медицинского страхования.

В 2019 году в рамках государственного заказа население обслуживают 1416 медицинских организаций, 708 из которых – частные. Список медицинских организаций можно посмотреть здесь.

Прикрепиться к поликлинике можно только через портал электронного правительства egov.kz. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте. После: раздел "Здравоохранение" — вкладка "Медицинская помощь" — услуга "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" — нажать кнопку "Заказать услугу онлайн". Нужно заполнить поля электронной формы и отправить запрос. Пациента прикрепят к поликлинике за один день.

№5. Кто должен отчислять деньги в Фонд медстрахования и сколько?

Сейчас взносы в Фонд медстрахования за наёмных работников отчисляет работодатель. Сумма составляет 1,5% от зарплаты. В 2020 году эта сумма составит 2%. С 2020 года планируется, что ещё работники будут оплачивать взносы в размере 1% от дохода. Но им не придётся оплачивать их самостоятельно – работодатель удержит и перечислит за них. Со временем взнос работника увеличится до 2% от дохода.

"Да, мы бы хотели, чтобы этих отчислений было больше, чтобы сразу поднять систему здравоохранения. Но с учётом нагрузки на работодателей и государство законом утверждён такой мягкий переход с 1% и выше, при этом максимальный размер отчислений работодателя к 2023 году предусмотрен в размере 3% от дохода работника", – отметил Эрик Байжунусов.

За 15 категорий граждан (около 11 млн человек) государство перечисляет взносы в Фонд. Это:

  • дети;
  • официально зарегистрированные безработные;
  • неработающие беременные женщины;
  • один из законных представителей ребёнка, который временно не работает, так как воспитывает ребёнка до достижения им трёх лет;
  • один из законный представителей ребёнка, который находится в отпуске: в связи с беременностью и родами; усыновлением (удочерением) новорождённого ребёнка; по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет;
  • неработающие, которые ухаживают за ребёнком с инвалидностью;
  • неработающие, которые ухаживают за инвалидом первой группы с детства;
  • получатели пенсионных выплат, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
  • осуждённые, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);
  • заключённые, содержащиеся в следственных изоляторах;
  • неработающие оралманы;
  • многодетные матери, награждённые подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награждённые орденами "Материнская слава" I и II степени;
  • лица с инвалидностью;
  • лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;
  • неработающие получатели государственной адресной социальной помощи.

№6. Зачем в Казахстане внедряют медицинское страхование?

Главная причина – в хроническом недофинансировании системы здравоохранения. Нынешняя модель гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи представляет собой минимальную "потребительскую корзину" – услуги, которые оказываются всему населению.

"По расчёту аналитиков, при финансировании в объёме 972 млрд тенге доля теневого здравоохранения, которая финансируется из кармана самих казахстанцев, составляет 680 млрд тенге. Это свыше 40%. Сюда относятся все платежи, которые человек делает самостоятельно: покупка аспирина, ваты, бинта, еды в больнице, шприцов и т. д. Такой перекос в международной практике считают не совсем эффективным. Эта недостающая часть бюджета восполняется за счёт личных средств граждан", – пояснил Эрик Байжунусов.

Принцип социального медстрахования – привлечение не только бюджетных средств, но и взносов самих казахстанцев. Деньги пойдут за клиентом в медорганизацию. Чем выше качество, тем больше пациентов, соответственно, денег.

Ожидается, что к старту программы в Фонде медстрахования накопится 1,5 трлн тенге – это взносы работодателей за своих работников и финансирование государства.
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