О том, что следует ожидать в связи с введением обязательного медицинского страхования, напомнили костанайцам
Георгий ГОВОРОВ
С 1 января 2020 года в Казахстане внедряется обязательное социальное медицинское страхование. Об этом на специальном брифинге сегодня, 4 июля, рассказал заместитель директора НАО "Фонд социального медицинского страхования" Батырбек НУРГАЛИЕВ.
Фото Георгия ГОВОРОВА
- Правительством уже приняты два постановления, которые регламентируют и разделяют пакеты медицинских услуг, - отметил Нургалиев. - Есть перечень услуг, который входит в гарантированный объём медицинских услуг и действует для всех граждан, оралманов, лиц не имеющих гражданства или иностранцев, которые постоянно проживают на территории республики. А есть пакет, доступный только для застрахованных граждан.
Батырбек Нургалиев отметил, что необходимость внедрения системы ОСМС вызвана финансовыми трудностями. По его словам, государство столкнулось с тем, что перечень гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи достаточно чётко расписан, но не обеспечен финансово. По подсчётам специалистов, дефицит средств для оказания бесплатной медпомощи, приблизился к 369 млрд тенге.
Для полного обеспечения бесплатных услуг нужно увеличить затраты почти на треть. Сейчас на эти цели выделяется 978 млрд тенге.
Всего на нужды здравоохранения из республиканского бюджета выделяется 1 трлн 700 млрд тенге, что составляет 3,3% от ВВП всей страны. Хотя специалисты ВОЗ считают, что необходимо выделять не менее 6%. Если учитывать эту рекомендацию, то бюджет необходимо увеличить почти в 2 раза, отметил Нургалиев.
Он напомнил также, что с 1 января 2020 года гражданам придется отчислять придётся 1% от собственной заработной платы в фонд ОСМС. Кроме того законом предусмотрены отчисления в фонд от работодателей. Самозанятые и фрилансеры смогут добровольно отчислять 5% от минимальной заработной платы. Кроме того, для такой категории граждан предусмотрен единый социальный платёж, где в него автоматически включены отчисления в фонд ОСМС. Чтобы стать участником системы, необходимо производить отчисления не менее 3-х месяцев.
Разъяснения на местах, видимо, связаны с тем, что 18 июня министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ представил в Правительстве новые пакеты гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Система, разделённая на три модели, начнёт действовать с 1 января 2020 года.
Informburo.kz подготовило карточки, которые наглядно объясняют, что и как изменится с 1 января 2020 года: кто будет иметь право на бесплатную медпомощь, что будет входить в ГОБМП и чем будут отличаться пакеты услуг тех, за кого отчисляют взносы.
№1. Какие услуги будут оказывать бесплатно?
В гарантированный объём бесплатной медицинской помощи войдёт всё, что касается неотложного медицинского вмешательства:
- скорая помощь;
- санитарная авиация;
- наблюдение больных, страдающих хроническими заболеваниями;
- стационарозамещающая помощь по экстренным показаниям.
Это полагается всем. По гарантированному объёму медпомощи все без исключения смогут обращаться в поликлинику, лечиться в стационаре, проходить диагностику. Сюда входит и лечение социально-значимых заболеваний:
- туберкулёз;
- ВИЧ/СПИД;
- хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;
- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;
- психические расстройства и расстройства поведения;
- церебральный паралич;
- острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев);
- ревматизм;
- системные поражения соединительной ткани;
- дегенеративные болезни нервной системы;
- демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;
- орфанные заболевания.
Медицинская реабилитация – только для больных туберкулёзом, а паллиативная помощь – всем, кому она нужна. То же правило распространяется и на основные хронические неинфекционные и острые инфекционные заболевания, опасные для окружающих:
- ВИЧ;
- геморрагические лихорадки;
- дифтерия;
- менингококковая инфекция;
- полиомиелит;
- сифилис;
- лепра;
- малярия;
- сибирская язва;
- туляремия;
- туберкулёз;
- холера;
- чума;
- брюшной тиф;
- острый вирусный гепатит;
- психические расстройства и расстройства поведения.
Все граждане получат неотложную медицинскую помощь, приём и консультацию терапевта (острые или обострение хронических заболеваний), по вопросам ЗОЖ, планирования семьи, а также диагностические услуги.
В ГОБМП не входят приёмы у узких специалистов. Тем, кто не является участником ОСМС, нужно будет платить за посещение узкого специалиста. Это касается в том числе и хронических заболеваний, по которым не ведут динамическое наблюдение.
№2. Как узнать, на какие бесплатные услуги пациент имеет право?
Всю необходимую информацию по бесплатным медицинским услугам в рамках пакетов ОСМС и ГОБМП можно будет узнать:
- у своего лечащего врача общей практики;
- на сайте Фонда социального медицинского страхования;
- в контакт-центре 1414;
- в департамент ФСМС по работе с населением.
№3. Что получат участники системы медстрахования?
ОСМС даёт право получать расширенный объём медпомощи:
- консультативно-диагностическую помощь, в том числе дорогостоящие лабораторные услуги;
- амбулаторное лекарственное обеспечение сверх ГОБМП;
- стационарозамещающую помощь и плановую стационарную помощь;
- медицинскую реабилитацию;
- восстановительное лечение в позднем восстановительном периоде.
"Тот объём медисследований, по которым есть очередь: прохождение компьютерной томографии, УЗИ, лабораторные анализы, полимеразная цепная реакция – мы их из-за хронического недофинансирования лимитировали. Теперь те, кто застрахован, получат весь объём этих исследований в случае необходимости. Это плюс, который испытает на себе застрахованный", – рассказал заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Эрик Байжунусов.
В консультативно-диагностическую помощь в рамках ОСМС входят:
- профилактический специализированный осмотр здоровых взрослых и детей до 18 лет – 1 раз в год;
- стоматологические услуги (для детей до 18 лет, инвалидов, пенсионеров, многодетных матерей);
- приём, консультации и процедуры у узких специалистов;
- наблюдение у узких специалистов пациентов с хроническими заболеваниями, не подлежащими динамическому наблюдению;
- лабораторная диагностика, в том числе дорогостоящие услуги.
№4. Можно ли обращаться в частные клиники?
Лечение как в пакете ОСМС, так и в ГОБМП можно получить как в государственной, так и в частной клинике. Для этого необходимо, чтобы клиника имела договор с Фондом социального медицинского страхования.
В 2019 году в рамках государственного заказа население обслуживают 1416 медицинских организаций, 708 из которых – частные. Список медицинских организаций можно посмотреть здесь.
Прикрепиться к поликлинике можно только через портал электронного правительства egov.kz. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте. После: раздел "Здравоохранение" — вкладка "Медицинская помощь" — услуга "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" — нажать кнопку "Заказать услугу онлайн". Нужно заполнить поля электронной формы и отправить запрос. Пациента прикрепят к поликлинике за один день.
№5. Кто должен отчислять деньги в Фонд медстрахования и сколько?
Сейчас взносы в Фонд медстрахования за наёмных работников отчисляет работодатель. Сумма составляет 1,5% от зарплаты. В 2020 году эта сумма составит 2%. С 2020 года планируется, что ещё работники будут оплачивать взносы в размере 1% от дохода. Но им не придётся оплачивать их самостоятельно – работодатель удержит и перечислит за них. Со временем взнос работника увеличится до 2% от дохода.
"Да, мы бы хотели, чтобы этих отчислений было больше, чтобы сразу поднять систему здравоохранения. Но с учётом нагрузки на работодателей и государство законом утверждён такой мягкий переход с 1% и выше, при этом максимальный размер отчислений работодателя к 2023 году предусмотрен в размере 3% от дохода работника", – отметил Эрик Байжунусов.
За 15 категорий граждан (около 11 млн человек) государство перечисляет взносы в Фонд. Это:
- дети;
- официально зарегистрированные безработные;
- неработающие беременные женщины;
- один из законных представителей ребёнка, который временно не работает, так как воспитывает ребёнка до достижения им трёх лет;
- один из законный представителей ребёнка, который находится в отпуске: в связи с беременностью и родами; усыновлением (удочерением) новорождённого ребёнка; по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет;
- неработающие, которые ухаживают за ребёнком с инвалидностью;
- неработающие, которые ухаживают за инвалидом первой группы с детства;
- получатели пенсионных выплат, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- осуждённые, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);
- заключённые, содержащиеся в следственных изоляторах;
- неработающие оралманы;
- многодетные матери, награждённые подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награждённые орденами "Материнская слава" I и II степени;
- лица с инвалидностью;
- лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;
- неработающие получатели государственной адресной социальной помощи.
№6. Зачем в Казахстане внедряют медицинское страхование?
Главная причина – в хроническом недофинансировании системы здравоохранения. Нынешняя модель гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи представляет собой минимальную "потребительскую корзину" – услуги, которые оказываются всему населению.
"По расчёту аналитиков, при финансировании в объёме 972 млрд тенге доля теневого здравоохранения, которая финансируется из кармана самих казахстанцев, составляет 680 млрд тенге. Это свыше 40%. Сюда относятся все платежи, которые человек делает самостоятельно: покупка аспирина, ваты, бинта, еды в больнице, шприцов и т. д. Такой перекос в международной практике считают не совсем эффективным. Эта недостающая часть бюджета восполняется за счёт личных средств граждан", – пояснил Эрик Байжунусов.
Принцип социального медстрахования – привлечение не только бюджетных средств, но и взносов самих казахстанцев. Деньги пойдут за клиентом в медорганизацию. Чем выше качество, тем больше пациентов, соответственно, денег.
Ожидается, что к старту программы в Фонде медстрахования накопится 1,5 трлн тенге – это взносы работодателей за своих работников и финансирование государства.
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kbkz1980: каждый убежавший ещё и жизни учит. Комплекс у них. Убежавших. Перестал обращать на это уже внимание.
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kbkz1980: Лили не учит, а приводит сравнения. Хотя при клятых комуняках оно и так всё было :-P
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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