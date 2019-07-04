О том, что следует ожидать в связи с введением обязательного медицинского страхования, напомнили костанайцам

С 1 января 2020 года в Казахстане внедряется обязательное социальное медицинское страхование. Об этом на специальном брифинге сегодня, 4 июля, рассказал заместитель директора НАО "Фонд социального медицинского страхования" Батырбек НУРГАЛИЕВ.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Правительством уже приняты два постановления, которые регламентируют и разделяют пакеты медицинских услуг, - отметил Нургалиев. - Есть перечень услуг, который входит в гарантированный объём медицинских услуг и действует для всех граждан, оралманов, лиц не имеющих гражданства или иностранцев, которые постоянно проживают на территории республики. А есть пакет, доступный только для застрахованных граждан.

Батырбек Нургалиев отметил, что необходимость внедрения системы ОСМС вызвана финансовыми трудностями. По его словам, государство столкнулось с тем, что перечень гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи достаточно чётко расписан, но не обеспечен финансово. По подсчётам специалистов, дефицит средств для оказания бесплатной медпомощи, приблизился к 369 млрд тенге.

Для полного обеспечения бесплатных услуг нужно увеличить затраты почти на треть. Сейчас на эти цели выделяется 978 млрд тенге.

Всего на нужды здравоохранения из республиканского бюджета выделяется 1 трлн 700 млрд тенге, что составляет 3,3% от ВВП всей страны. Хотя специалисты ВОЗ считают, что необходимо выделять не менее 6%. Если учитывать эту рекомендацию, то бюджет необходимо увеличить почти в 2 раза, отметил Нургалиев.

Он напомнил также, что с 1 января 2020 года гражданам придется отчислять придётся 1% от собственной заработной платы в фонд ОСМС. Кроме того законом предусмотрены отчисления в фонд от работодателей. Самозанятые и фрилансеры смогут добровольно отчислять 5% от минимальной заработной платы. Кроме того, для такой категории граждан предусмотрен единый социальный платёж, где в него автоматически включены отчисления в фонд ОСМС. Чтобы стать участником системы, необходимо производить отчисления не менее 3-х месяцев.

Разъяснения на местах, видимо, связаны с тем, что 18 июня министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ представил в Правительстве новые пакеты гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Система, разделённая на три модели, начнёт действовать с 1 января 2020 года.

Informburo.kz подготовило карточки, которые наглядно объясняют, что и как изменится с 1 января 2020 года: кто будет иметь право на бесплатную медпомощь, что будет входить в ГОБМП и чем будут отличаться пакеты услуг тех, за кого отчисляют взносы.

№1. Какие услуги будут оказывать бесплатно?

В гарантированный объём бесплатной медицинской помощи войдёт всё, что касается неотложного медицинского вмешательства:

скорая помощь;

санитарная авиация;

наблюдение больных, страдающих хроническими заболеваниями;

стационарозамещающая помощь по экстренным показаниям.

Это полагается всем. По гарантированному объёму медпомощи все без исключения смогут обращаться в поликлинику, лечиться в стационаре, проходить диагностику. Сюда входит и лечение социально-значимых заболеваний:

туберкулёз;

ВИЧ/СПИД;

хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;

злокачественные новообразования;

сахарный диабет;

психические расстройства и расстройства поведения;

церебральный паралич;

острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев);

ревматизм;

системные поражения соединительной ткани;

дегенеративные болезни нервной системы;

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;

орфанные заболевания.

Медицинская реабилитация – только для больных туберкулёзом, а паллиативная помощь – всем, кому она нужна. То же правило распространяется и на основные хронические неинфекционные и острые инфекционные заболевания, опасные для окружающих:

ВИЧ;

геморрагические лихорадки;

дифтерия;

менингококковая инфекция;

полиомиелит;

сифилис;

лепра;

малярия;

сибирская язва;

туляремия;

туберкулёз;

холера;

чума;

брюшной тиф;

острый вирусный гепатит;

психические расстройства и расстройства поведения.

Все граждане получат неотложную медицинскую помощь, приём и консультацию терапевта (острые или обострение хронических заболеваний), по вопросам ЗОЖ, планирования семьи, а также диагностические услуги.

В ГОБМП не входят приёмы у узких специалистов. Тем, кто не является участником ОСМС, нужно будет платить за посещение узкого специалиста. Это касается в том числе и хронических заболеваний, по которым не ведут динамическое наблюдение.

№2. Как узнать, на какие бесплатные услуги пациент имеет право? Всю необходимую информацию по бесплатным медицинским услугам в рамках пакетов ОСМС и ГОБМП можно будет узнать: у своего лечащего врача общей практики;

на сайте Фонда социального медицинского страхования;

Фонда социального медицинского страхования; в контакт-центре 1414;

в департамент ФСМС по работе с населением.

№3. Что получат участники системы медстрахования? ОСМС даёт право получать расширенный объём медпомощи: консультативно-диагностическую помощь, в том числе дорогостоящие лабораторные услуги;

амбулаторное лекарственное обеспечение сверх ГОБМП;

стационарозамещающую помощь и плановую стационарную помощь;

медицинскую реабилитацию;

восстановительное лечение в позднем восстановительном периоде. "Тот объём медисследований, по которым есть очередь: прохождение компьютерной томографии, УЗИ, лабораторные анализы, полимеразная цепная реакция – мы их из-за хронического недофинансирования лимитировали. Теперь те, кто застрахован, получат весь объём этих исследований в случае необходимости. Это плюс, который испытает на себе застрахованный", – рассказал заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Эрик Байжунусов. В консультативно-диагностическую помощь в рамках ОСМС входят: профилактический специализированный осмотр здоровых взрослых и детей до 18 лет – 1 раз в год;

стоматологические услуги (для детей до 18 лет, инвалидов, пенсионеров, многодетных матерей);

приём, консультации и процедуры у узких специалистов;

наблюдение у узких специалистов пациентов с хроническими заболеваниями, не подлежащими динамическому наблюдению;

лабораторная диагностика, в том числе дорогостоящие услуги.

№4. Можно ли обращаться в частные клиники? Лечение как в пакете ОСМС, так и в ГОБМП можно получить как в государственной, так и в частной клинике. Для этого необходимо, чтобы клиника имела договор с Фондом социального медицинского страхования. В 2019 году в рамках государственного заказа население обслуживают 1416 медицинских организаций, 708 из которых – частные. Список медицинских организаций можно посмотреть здесь. Прикрепиться к поликлинике можно только через портал электронного правительства egov.kz. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте. После: раздел "Здравоохранение" — вкладка "Медицинская помощь" — услуга "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" — нажать кнопку "Заказать услугу онлайн". Нужно заполнить поля электронной формы и отправить запрос. Пациента прикрепят к поликлинике за один день.

№5. Кто должен отчислять деньги в Фонд медстрахования и сколько? Сейчас взносы в Фонд медстрахования за наёмных работников отчисляет работодатель. Сумма составляет 1,5% от зарплаты. В 2020 году эта сумма составит 2%. С 2020 года планируется, что ещё работники будут оплачивать взносы в размере 1% от дохода. Но им не придётся оплачивать их самостоятельно – работодатель удержит и перечислит за них. Со временем взнос работника увеличится до 2% от дохода. "Да, мы бы хотели, чтобы этих отчислений было больше, чтобы сразу поднять систему здравоохранения. Но с учётом нагрузки на работодателей и государство законом утверждён такой мягкий переход с 1% и выше, при этом максимальный размер отчислений работодателя к 2023 году предусмотрен в размере 3% от дохода работника", – отметил Эрик Байжунусов. За 15 категорий граждан (около 11 млн человек) государство перечисляет взносы в Фонд. Это: дети;

официально зарегистрированные безработные;

неработающие беременные женщины;

один из законных представителей ребёнка, который временно не работает, так как воспитывает ребёнка до достижения им трёх лет;

один из законный представителей ребёнка, который находится в отпуске: в связи с беременностью и родами; усыновлением (удочерением) новорождённого ребёнка; по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет;

неработающие, которые ухаживают за ребёнком с инвалидностью;

неработающие, которые ухаживают за инвалидом первой группы с детства;

получатели пенсионных выплат, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

осуждённые, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);

заключённые, содержащиеся в следственных изоляторах;

неработающие оралманы;

многодетные матери, награждённые подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награждённые орденами "Материнская слава" I и II степени;

лица с инвалидностью;

лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;

неработающие получатели государственной адресной социальной помощи.