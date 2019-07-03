Местами дожди и грозы - прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие дни
Георгий ГОВОРОВ
Период непогоды продолжается на территории Костанайской области. В четверг, 4 июля, синоптики ожидают местами дождь, грозу и туман. Ветер западный и северо-западный 9-14, местами до 20 м/с. Ночью предположительно столбики термометров покажут +10...+15, местами +18 градусов, а днём +20..+25, в отдельных районах +28.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
В пятницу, 5 июля, местами дождь и гроза, возможен град. Ветер северо-западный 9-14, местами порывы до 20 м/с. Ночная температура приблизительно +10...+15, местами +18, а днём +25...+30, в районах до +35 градусов.
- В Костанае 4 июля вероятен дождь и порывистый ветер до 18 м/с. Температура ночью +12...+14, днём +23...+25 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Уже 5 июля в областном центре существенных осадков не ожидают. Ночью столбики термометров покажут +11...+13, днём +26...+28 градусов.
6-го и 7 июля временами ожидаются дожди и грозы. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. В субботу температура ночью +10...+15, местами +18, а днём +22...+27, местами +30 градусов. В воскресенье столбики термометров, вероятно, покажут ночью +13...+18, местами +23, а днём +23...+28, местами +33 градуса.
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В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Здесь можно :lol: Культурно просветительный канал между прочим. От Сыкымы. :-P [Исправлено: elektron, 03.07.2019 - 16:24]
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Ваш земляк: Вот сейчас Kazakh TV включил.Про Алматы рассказывают, как иностранцы переезжают жить и работать. Вот прям заинтриговал. Где подписаться на этот чудо-канал? :-)
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
elektron: День открытых дверей в палате Дубна. Палата работает без выходных. [Исправлено: alex_60, 03.07.2019 - 21:13]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Ваш земляк: Да ладно вам спорить! Да шутят же просто ну или сарказм такой ;-)