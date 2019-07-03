Местами дожди и грозы - прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие дни

Период непогоды продолжается на территории Костанайской области. В четверг, 4 июля, синоптики ожидают местами дождь, грозу и туман. Ветер западный и северо-западный 9-14, местами до 20 м/с. Ночью предположительно столбики термометров покажут +10...+15, местами +18 градусов, а днём +20..+25, в отдельных районах +28.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

В пятницу, 5 июля, местами дождь и гроза, возможен град. Ветер северо-западный 9-14, местами порывы до 20 м/с. Ночная температура приблизительно +10...+15, местами +18, а днём +25...+30, в районах до +35 градусов.

- В Костанае 4 июля вероятен дождь и порывистый ветер до 18 м/с. Температура ночью +12...+14, днём +23...+25 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Уже 5 июля в областном центре существенных осадков не ожидают. Ночью столбики термометров покажут +11...+13, днём +26...+28 градусов.

6-го и 7 июля временами ожидаются дожди и грозы. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. В субботу температура ночью +10...+15, местами +18, а днём +22...+27, местами +30 градусов. В воскресенье столбики термометров, вероятно, покажут ночью +13...+18, местами +23, а днём +23...+28, местами +33 градуса.