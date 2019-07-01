Обещают сильные дожди, грозы и шквалистый ветер - прогноз погоды в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
Временами дождь, а днём - ливень, град и шквалистый ветер ожидают синоптики во вторник, 2 июля, на территории Костанайской области. Ветер юго-восточный скоростью 15-20 м/с, порывами до 28 м/с.
Ночная температура, по прогнозу, +15...+20 градусов, местами до +23 градуса. Днём +20...+25, местами до +28 градусов.
Временами дождь, грозу и порывы ветра до 23 м/с обещают синоптики и на среду, 3 июля. Направление ветра северо-западное. Температура ночью +10...+15, местами +18 градусов. Днём в среду, 3 июля, +17...+22, в отдельных районах +25 градусов.
- В Костанае 2-го и 3 июля дожди и грозы, порывы ветра до 23 м/с, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Во вторник ночью +17...+19, днём +22...+24 градуса. В среду ночью +13...+15, днём +18...+20 градусов.
Дождливую погоду принёс в наш регион южный циклон из Ирана. Когда он встретится с северо-атлантическим циклоном, в области возможны град и гроза. Такая погода продержится, как минимум, три дня.
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