«Дети - не игрушка в магазине!» - международный форум приемных родителей прошёл в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Встречу с казахстанскими и российскими семьями, взявшими на воспитание детей из интернатного учреждения, провели сегодня, 29 июня, в школе-интернате для одаренных детей им. Ибрая Алтынсарина управление образования совместно с ОФ «Научно-образовательный центр «Synergy».
В работе форума приняли участие руководители отделов образований Костанайской области, представители ювенальной полиции, департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции, управления здравоохранения. Всего - более 150 человек.
Цель форума - способствовать обмену опытом и привлечению внимания общественности, органов государственной власти и СМИ к проблемам семейного устройства.
Открыли форум показом фильма «Приемные семьи Костанайской области».
- Роль семьи в воспитании ребенка несравнима по своей силе ни с какими другими социальными институтами, - сказал на открытии форума руководитель управления образования Костанайской области Василий ЦЫМБАЛЮК. - Все мы - государство и общество - должны стремиться к тому, чтобы как можно больше детей-сирот нашли свои семьи. Рассчитываю, что наш форум привлечет внимание к этой проблеме и предложит новые пути её решения. Если ранее в области было 3 детских дома, то на сегодня остался только один. Сокращается число сирот благодаря развитию таких форм семейного устройства, как усыновление, опека, попечительство патронат, гостевая семья. За два года семьи обрели 154 ребенка, еще 466 возвращены в кровные семьи.
О результатах проводимой работы рассказала заместитель руководителя управления образования Айжан БАЙМАКАНОВА:
- В 2017 году был закрыт Федоровский детский дом, в 2018 - Костанайский областной детский дом. Кроме того, в апреле 2018 года четыре приюта для детей и подростков были реорганизованы в Центры по поддержке детей, находящихся в трудной ситуации - Аркалыкский, Аулиекольский, Житикаринский и Костанайский.
В Костанае сейчас функционируют детский дом семейного типа «Жануя», две специальные школы-интернаты, два дома юношества и четыре центра по поддержке детей.
Доцент, кандидат психологических наук центра социальной защиты «Семья» Светлана ПАКУЛИНА приехала из Челябинска, чтобы поделиться знаниями и опытом с костанайцами.
- Дети - не игрушка в магазине! - отметила она. - Не приемные родители должны выбирать, а дети.
Напомним, что в Казахстане создан республиканский банк данных детей-сирот, предназначенный для просмотра кандидатами в усыновители, опекунами, попечителями сведений о детях -сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
Неожиданно пронзительным стало выступление руководителя управления по вопросам молодежной политики Марата ЖУРКАБАЕВА.
- Мы говорим, что есть банк с базой данных детей, а почему не создать банк базы данных родителей, опекунов?! - спросил он. - Ведь есть те приемные родители, которые оказались недобросовестными и используют детей в корыстных целях!
Марат Кенжебекович рассказал, как в детстве он с сестрой просили своих родителей усыновить ребенка из детского дома. А также о своей семейной драме - потере одного из детей.
- Сегодня я сюда пришел не как руководитель, - сказал Журкабаев.
В завершение мероприятия прошла торжественная церемония награждения грамотами управления образования.
Были награждены руководители ОО, гости форума, специалисты органов опеки, социальные педагоги интернатных организаций.
Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
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