Дожди на юге области, в Костанае без осадков - прогноз погоды на выходные и первый рабочий день

Выходные в Костанайской области пройдут под антициклона.

В субботу, 29 июня, ночью синоптики предсказывают местами дождь, грозу и туман. Ветер восточный 9-14, местами до 18 м/с. Температура воздуха предположительно ночью +8...+13, местами +18 градусов, а днём +23...+28, местами до +33 градусов.

Синоптики не ожидают осадков на территории области в воскресенье, 30 июня. Ветер восточный 9-14, местами до 20 м/с. Ночью столбики термомитров, вероятно, покажут +10...+15, в отдельных районах +18 градусов, а днём +27...+32 градуса.

- В Костанае 29 и 30 июня, а также 1 июля мы осадки не ожидаем, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В субботу температура воздуха ночью +11...+13, днём +26...+28 градусов. В воскресенье ночью +14...+16, днём +28...+30 градусов. В понедельник возможно усиление ветра до 18 м/с при температуре воздуха ночью +15...+17, днём +30...+32 градуса.

В понедельник, 1 июля, в Костанайской области днём местами дождь, гроза, на юге возможен град. Ветер шквалистый, направление южное и юго-восточное 9-14, местами до 20 м/с. Ночью столбики термометров +15...+17, днём +30...+32 градуса.