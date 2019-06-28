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olegggon
Не проедет даже скорая (часть 3). Некомпетентность акимата или недобросовестный подрядчик?
Там же вроде можно со стороны "карамболя" (Праги) хотя бы поближе подъехать к "трудовым резервам" например.
28.06.19 17:26
Козлов я
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
drakon: По ту сторону от - Нью- Йорка... Да-да, тоже читал эту статью в "Нью-Йорк таймс"... Называлась "Жизнь на обратной стороне Земли"... И фото те же... [Исправлено:...
28.06.19 17:23
Vital
Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших
zloy kyrgyz: Нету не каких отделов в районах. Совет матерей это подпольная организация, они выходят на люди только когда их сверху попросят)))
28.06.19 17:07
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Да, в этом году урожай винограда будет- a.radikal.ru лучше, чем в прошлом году.Второй сезон уже - будет. Наверное можно будет - вино, замутить.На вото только 1/4, моей плантации... :lol: :oops: ...
28.06.19 16:18
Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: Тут многих интересует обратная сторона медали - бомжи, бичи и прочая богема. Как у вас с этим дела? Прям все интересовались, только один ОМ интерес проявлял, а в районе где проживает...
28.06.19 15:52
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Дожди на юге области, в Костанае без осадков - прогноз погоды на выходные и первый рабочий день

Георгий ГОВОРОВ

28 июня 2019, 16:33 |  Общество

Выходные в Костанайской области пройдут под  антициклона.

В субботу, 29 июня, ночью синоптики предсказывают местами дождь, грозу и туман. Ветер восточный 9-14, местами до 18 м/с. Температура воздуха предположительно ночью +8...+13, местами +18 градусов, а днём +23...+28, местами до +33 градусов.

Синоптики не ожидают осадков на территории области в воскресенье, 30 июня. Ветер восточный 9-14, местами до 20 м/с. Ночью столбики термомитров, вероятно, покажут +10...+15, в отдельных районах +18 градусов, а днём +27...+32 градуса.

- В Костанае 29 и 30 июня, а также 1 июля мы осадки не ожидаем, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В субботу температура воздуха ночью +11...+13, днём +26...+28 градусов. В воскресенье ночью +14...+16, днём +28...+30 градусов. В понедельник возможно усиление ветра до 18 м/с при температуре воздуха ночью +15...+17, днём +30...+32 градуса.

В понедельник, 1 июля, в Костанайской области днём местами дождь, гроза, на юге возможен град. Ветер шквалистый, направление южное и юго-восточное 9-14, местами до 20 м/с. Ночью столбики термометров +15...+17, днём +30...+32 градуса.
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