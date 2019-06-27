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27.06.19 17:00
Кушмурунец23
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Игорь Васильевич: Правильное решение, в таких ситуациях люди должны помогать друг другу! А я вот просто уверен, что доведенные до такого случая должны получать от Кулибаева, Назарбаева Н,...
27.06.19 16:55
Maksim Glushko
Кому на селе жить хорошо?
Ну раз пошла такая пьянка, давайте и Молокочан в Шымкент переселим)
27.06.19 16:35
Игорь Васильевич
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Правильное решение, в таких ситуациях люди должны помогать друг другу!
27.06.19 16:14
Maksim Glushko
"Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
То многодетным матерям с районов дайте по квартире в Астане, сейчас пострадавшим в Арысе дайте квартиры в Шымкенте, давайте тогда уже всех кто в республиканских городах не проживает причислим к...
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Ситуацию с дважды проданными билетами на матч "Тобола" с "Окжетпесом" прокомментировал директор костанайского клуба

Дмитрий ПЕТРЕНКО

27 июня 2019, 15:52 |  Спорт

О конфликте, который произошел 23 июня на стадионе "Центральный", где в тот день проходил матч 15-го тура чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги, сообщила "НГ" жительница Костаная Галия ДАНИЯРОВА.

- На прошлой неделе состоялся первый домашний матч «Тобола» на родном стадионе, на который мы с семьёй купили билеты, чтобы поддержать родную команду, - написала она. - Как оказалось, не одни мы решили купить эти билеты. А точнее - у других зрителей были билеты на эти же места. И наш случай - не единичный, практически на целый ряд продали двойные билеты. Ждем ответ от акимата!

В подтверждение своих слов Галия прислала фотографии двойных билетов.

"НГ" обратилась за комментарием к директору ФК «Тобол» Николая ПАНИНУ.

- Кассир - тоже человек, мог и ошибиться, - ответил он. - Тем более, в связи с тем, что мы запустили онлайн-продажу билетов. К тому же на каждой игре есть ответственные по стадиону, можно было этот вопрос урегулировать с ними на месте. Люди, которым были проданы двойные билеты, могут прийти с ними к нам и им вернут деньги.
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