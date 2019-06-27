Бесплатную юридическую помощь потребителям будут оказывать в городах и районах Костанайской области с июня по ноябрь

Общественное объединение «Общество защиты прав потребителей «Фемида +» реализует его в рамках государственного гранта, полученного от НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития. Грант предназначен для проведения мероприятий по повышению правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей.

Фото: static.wixstatic.com

Как сообщила «НГ» председатель ОО Куралай АХМЕДИНОВА, работа будет идти по всей области, включать как ответы на вопросы, консультирование по конкретным потребительским проблемам, составление досудебных претензий, так и лекции, семинары. Все бесплатно.

В Костанае объединение располагается на юридическом факультете КГУ, в 317-м кабинете. Что касается выездной работы, то она будет идти по графику и охватит, по словам Куралай Ахмединовой, все города и районы области.

- Сельское население о своем приезде мы обязательно будем информировать через районную прессу, - сказала «НГ» председатель ОО. - Кроме того, делаем свой сайт, рассчитываем, что через неделю он заработает, информация о поездках будет размещена и там. Планируем общаться с потребителями через «Фейсбук», уже сейчас нам можно писать на WhatsApp 8-702-410-69-87.

В поездки вместе с членами объединения планируют выезжать сотрудники филиала Нацбанка и антимонопольного ведомства. К ним у потребителей наверняка тоже немало вопросов.