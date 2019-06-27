Бесплатную юридическую помощь потребителям будут оказывать в городах и районах Костанайской области с июня по ноябрь
Галина КАТКОВА
Общественное объединение «Общество защиты прав потребителей «Фемида +» реализует его в рамках государственного гранта, полученного от НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития. Грант предназначен для проведения мероприятий по повышению правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей.
Фото: static.wixstatic.com
Как сообщила «НГ» председатель ОО Куралай АХМЕДИНОВА, работа будет идти по всей области, включать как ответы на вопросы, консультирование по конкретным потребительским проблемам, составление досудебных претензий, так и лекции, семинары. Все бесплатно.
В Костанае объединение располагается на юридическом факультете КГУ, в 317-м кабинете. Что касается выездной работы, то она будет идти по графику и охватит, по словам Куралай Ахмединовой, все города и районы области.
- Сельское население о своем приезде мы обязательно будем информировать через районную прессу, - сказала «НГ» председатель ОО. - Кроме того, делаем свой сайт, рассчитываем, что через неделю он заработает, информация о поездках будет размещена и там. Планируем общаться с потребителями через «Фейсбук», уже сейчас нам можно писать на WhatsApp 8-702-410-69-87.
В поездки вместе с членами объединения планируют выезжать сотрудники филиала Нацбанка и антимонопольного ведомства. К ним у потребителей наверняка тоже немало вопросов.
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Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: Ну а если он прав? "не был но знаю" прав? ну вы даете. в том что америка устраивает войны по всему миру? что устанавливает "демократию" в других странах? да...
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: По специальности - надо побегать. Разослать резюме, заполнить аппликеишны, потом бесконечные интервью. Это да. Пройти 50-70 интервью в поисках работы - это нормальный процесс там. С...
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60: он говорит как в России все плохо, и как в Америке все прекрасно. Ну а если он прав? Давайте сравнивать. :-)
Жизнь на обратной стороне Земли
Yorik: загнивающем капитализме Так же думал, пропаганда работала . А сейчас вижу своими глазами, что не так все плохо, как нам внушали.
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: стаер так и говорит. он про нас не говорит.неудобная тема.для него. только в разрезе 90 и 10 процентов. он говорит как в России все плохо, и как в Америке все прекрасно.