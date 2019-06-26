Сильные дожди предсказывают синоптики в Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
До Костанайской области добрался южный циклон из районов Чёрного моря, который принес с собой большое количество осадков. В четверг, 27 июня, ожидается местами дождь, гроза, туман. Днём возможен град. Ветер северный, северо-восточный 9-14, местами до 20 м/с.
Ночью в четверг предположительно столбики термометров покажут +8...+13, местами +18 градусов, днём +18...+23, местами +28 градусов.
- В Костанае 27 июня переменная облачность, утром и днём ждём дождь и грозу, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ночью со среды на четверг в областном центре температура воздуха будет +10...+12, а днём +20...+22 градуса.
В пятницу, 28 июня, ночью ожидается дождь, местами ливень. Днём - дожди, местами гроза и шквалистый ветер. Ветер восточный и северо-восточный скоростью 9-14 м/с, местами до 20 м/с. Температура ночью +8...+13, местами +16 градусов, днём +20...+25, местами +28 градусов.
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