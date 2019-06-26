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Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron: Да в том и вопрос, вся ветка об этом только и твердит. Конечно в данном случае об том как Артём устроится. Но в основном об общем уровне жизни вроде, речь велась, как я понял. От бомжей...
26.06.19 23:49
elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer: Там-же всё необходимо начинать с нуля. Как я понимаю, главное зацепится, женится если холостой, но уже в перспективе следующее поколение, в частности дети, будут полноправными...
26.06.19 23:43
Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron: Это как выяснилось, но он то его учил. Это к теме про образование, я в принципе неоднократно своё мнение озвучивал, относительно этой темы В данном случае его не упрекаю, да учил, но...
26.06.19 23:34
elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer: Кто отмечает, что повсеместно Да в том и вопрос, вся ветка об этом только и твердит. Конечно в данном случае об том как Артём устроится. Но в основном об общем уровне жизни вроде,...
26.06.19 23:31
elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer: тем более в данном случае Артём английским языком не владеет Это как выяснилось, но он то его учил. Это к теме про образование, я в принципе неоднократно своё мнение озвучивал,...
26.06.19 23:23
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Сильные дожди предсказывают синоптики в Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

26 июня 2019, 19:56 |  Общество

До Костанайской области добрался южный циклон из районов Чёрного моря, который принес с собой большое количество осадков. В четверг, 27 июня, ожидается местами дождь, гроза, туман. Днём возможен град. Ветер северный, северо-восточный 9-14, местами до 20 м/с.

Ночью в четверг предположительно столбики термометров покажут +8...+13, местами +18 градусов, днём +18...+23, местами +28 градусов.

- В Костанае 27 июня переменная облачность, утром и днём ждём дождь и грозу, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ночью со среды на четверг в областном центре температура воздуха будет +10...+12, а днём +20...+22 градуса.

В пятницу, 28 июня, ночью ожидается дождь, местами ливень. Днём - дожди, местами гроза и шквалистый ветер. Ветер восточный и северо-восточный скоростью 9-14 м/с, местами до 20 м/с. Температура ночью +8...+13, местами +16 градусов, днём +20...+25, местами +28 градусов.
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