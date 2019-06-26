Фестиваль здоровья и мастер-класс от СОБР - куда сегодня вечером сходить костанайцам
FitnessPark Qostanay - фестиваль здоровья и спорта, в рамках которого пройдут турниры и показательные выступления, начнется сегодня, 26 июня, на набережной 25-летия независимости по ул. Гашека в 16.00.
Посетивших фестиваль ожидают соревнования и показательные выступления по мини-футболу, грязевому волейболу, силовым видам спорта, асык ату, тогызкумалаку, по strreet workout, мотоспорту и многое другое.
Завершится мероприятие open-air концертом.
В 19.00 на площади возде ТРЦ Mart управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области при поддержке городского дворца культуры «Мирас» проведут акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с наркоманией. Акция пройдет под девизом «Молодежь против наркотиков!».
К акции подготовили концертную программу с выступлением профессиональных певцов и артистов и детских танцевальных групп, сотрудники спецназа СОБР покажут мастер-класс. Кроме того костанайцев ожидают показательные выступления служебно-розыскных собак Центра кинологической службы.
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