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maxsaf
От такого телевидения глаза не испортятся - Ночь в Доме Дружбы была недолгой, но захватывающей
Хотелось бы узнать побольше про Что Где Когда в Костанае. В частности где собираются обычно, какой график игр, нет ли трансляции. Может у них есть свой сайт или страничка в соцсети?
26.06.19 12:01
maxsaf
За разжигание религиозной розни привлекли к ответственности мужчину в Костанайской области
Maksim Glushko: Вы главное на Стивена Хоккинга ссылки не давайте, за такое и анафеме предать могут. :lol:
26.06.19 11:34
Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron: Не понял моего сарказма? Так и мой пост не обделён сарказмом и иронией, конечно для воспринимающих. elektron: А от Артёма в любом случае, интересно будет почитать следующие...
26.06.19 11:24
Игорь Васильевич
Нацбанк утвердил свою программу кредитования автомобилей казахстанского производства
Да зачем утверждать правила кредитования на наши автомобили, опустите цену, сделайте доступно стоимость, и попрут продажи, а так как ездили в Армению и Россию, так и будем ездить.
26.06.19 10:59
Игорь Васильевич
Не проедет даже скорая (часть 2), или почему акимату плевать на обращения граждан
Ремонт это хорошо, но у нас всегда делается не по человеческий к сожалению!
26.06.19 10:56
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Фестиваль здоровья и мастер-класс от СОБР - куда сегодня вечером сходить костанайцам

26 июня 2019, 10:50 |  Общество

FitnessPark Qostanay - фестиваль здоровья и спорта, в рамках которого пройдут турниры и показательные выступления, начнется сегодня, 26 июня, на набережной 25-летия независимости по ул. Гашека в 16.00.

Посетивших фестиваль ожидают соревнования и показательные выступления по мини-футболу, грязевому волейболу, силовым видам спорта, асык ату, тогызкумалаку, по strreet workout, мотоспорту и многое другое.

Завершится мероприятие open-air концертом.

В 19.00 на площади возде ТРЦ Mart управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области при поддержке городского дворца культуры «Мирас» проведут акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с наркоманией. Акция пройдет под девизом «Молодежь против наркотиков!».

К акции подготовили концертную программу с выступлением профессиональных певцов и артистов и детских танцевальных групп,  сотрудники спецназа СОБР покажут мастер-класс. Кроме того костанайцев ожидают показательные выступления служебно-розыскных собак Центра кинологической службы.
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